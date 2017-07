Burkina Faso: Lassina Zerbo,... - "La planète dispose de plus de 15 000 armes nucléaires"

interview

En séjour au Burkina Faso dans le cadre d'un congé, le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), le Dr Lassina Zerbo a, dans cet entretien, accordé au quotidien d'Etat, fait le bilan de son premier mandat, présente la politique de l'OTICE pour un monde pacifique. Il s'est prononcé également sur sa décoration par le Kazakhstan ainsi que sa distinction dans les jours à venir, d'une autre médaille à Hiroshima au Japon.

Vous séjournez depuis un temps au pays. Pour quelle raison êtes-vous rentré ?

Comme à l'accoutumée je viens au pays deux à trois fois dans l'année afin de garder le contact avec la famille, la nation et m'imprégner des réalités de chez moi.

Rappelez aux lecteurs votre poste au sein des Nations unies ainsi que vos principales missions.

Je suis secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) avec rang de secrétaire exécutif adjoint des Nations unies. Ma mission consiste précisément à mettre en place un cadre politique, diplomatique et technologique au service du Traité. Pour ce faire, nous avons un système de surveillance international qui assure et vérifie que nul essai ou explosion nucléaire en vue de développer l'arme nucléaire ne passe inaperçu.

Quelle définition donnez-vous au mot "Nucléaire"?

J'imagine que vous vous référez à l'énergie nucléaire dans le cadre du travail que nous faisons. Le caractère nucléaire s'applique à la genèse de l'énergie à partir de l'atome. Sachant que les atomes sont les toutes petites particules (neutrons et protons) dans lesquelles peut se diviser un matériau. L'énergie nucléaire représente la force énergétique qui maintient de façon permanente les neutrons et les protons. Une énergie peut être utilisée pour produire de l'électricité de deux façons: la fusion et la fission nucléaire. Dans le cadre de la fusion, l'énergie se libérera lorsque les atomes se combinent pour former un atome plus gros. C'est pour cela que le soleil produit de l'énergie. En ce qui concerne la fission, les atomes se sépareront pour former plusieurs plus petits atomes en libérant de l'énergie. Et la centrale nucléaire utilise la fission pour produire de l'énergie. C'est ce processus de transformation en énergie thermique que le physicien Albert Einstein a caractérisé par sa célèbre équation E= MC2.

Qu'est-ce qui fait l'actualité nucléaire à travers le monde?

L'actualité nucléaire est aujourd'hui dominée par le besoin d'énergie nucléaire pour l'électricité, la médecine ou la conservation d'aliments d'un côté et de l'autre, le gros risque que constitue son utilisation dans le but de développer l'arme nucléaire de destruction massive. Curieusement, cette dichotomie semble être liée aux besoins pressants des pays en développement et aux préoccupations de sécurité et de garanties liées aux risques de prolifération ou d'utilisation à mauvais escient. Naturellement, ceci crée un déficit de confiance entre ceux qui attendent les efforts de désarmement et ceux qui leur présentent les risques de prolifération quant à la manipulation ou à l'utilisation du nucléaire.

Vous venez d'être reconduit en novembre 2016. Quelle appréciation faites-vous de votre premier mandat en termes de bilan?

En termes de bilan, il s'est agi de consolider les acquis de mes prédécesseurs et amener l'organisation à jouer pleinement son rôle de science et de vérification au service de la diplomatie:

-Améliorer la couverture du système de surveillance à plus de 90% en même temps que nous avons créé un cadre scientifique et technologique unique au monde en matière de détection des explosions nucléaires à travers la planète.

- Obtenir et élargir la transmission effective des données au service de la communauté internationale dans une transparence jamais égalée.

-Renforcer les capacités d'analyse et de traitement des données dans les pays en développement (le Burkina Faso inclus); en les amenant à jouer un rôle beaucoup plus prépondérant dans la vérification des débats politiques et diplomatiques y afférent.

Rappelons que le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, John Kerry, a qualifié notre Système de surveillance international (SSI) comme étant l'une des plus grandes réalisations du monde moderne.

A présent quels sont les moyens que vous désirez mettre en œuvre pour plus de résultats?

Il s'agit là de sauvegarder les acquis technologiques, afin qu'ils restent le gage de l'adhésion politique et diplomatique au service du Traité; et contribuer à un monde de paix et de stabilité où les essais nucléaires feraient partie de l'histoire en même temps que nous progressons vers un monde sans armes nucléaires.

La Corée du Nord persiste et continue de lancer régulièrement des missiles. Comment l'OTICE réagit à ces actes belliqueux?

L'OTICE doit rester au centre de la problématique Nord-Coréenne puisqu'il s'agit du seul pays dans ce XXIe siècle à procéder à des essais nucléaires dans le but de développer l'arme nucléaire.

La crédibilité de notre système de surveillance et de vérification doit être une dissuasion à toute velléité de développer l'arme nucléaire. Nous devons contribuer à créer le cadre de confiance dont la Corée du Nord a besoin pour accepter de sursoir à ses ambitions de pays doté de l'arme nucléaire. Nous devons croire au monde de civilisation et de paix dont l'histoire a rêvé pour le XXIe siècle.

Par rapport aux dérives nucléaires, quelles sont les sanctions qui sont prévues par l'ONU et comment mettre en application ces mesures?

En absence de l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) le cadre de discussion ou d'adoption de sanctions demeure le conseil de sécurité de Nations unies en lieu et place du conseil exécutif d'un TICE en vigueur.

Vous avez dit sur une télévision française que la bombe utilisée à Hiroshima est 400 fois moins puissante que les soutes nucléaires dont disposent certains Etats. Est-ce une alerte préventive contre une éventuelle guerre nucléaire? Et quels sont les pays auxquels vous faites allusion?

Le contexte géopolitique rend une guerre nucléaire possible et à craindre pour plusieurs raisons. Les frustrations montantes liées à la perception du manque d'effort en désarmement des pays détenteurs de l'arme nucléaire, le déficit de confiance né des ambitions énergétiques des pays en développement aussi bien que le dialogue de sourd entre les grandes puissances. Les Etats-Unis et la Russie, détenteurs du plus grand nombre d'armes nucléaires, doivent garder le cap sur la réduction de leurs armes stratégiques et participer à créer le cadre de confiance nécessaire à la stabilité et la sécurité de notre planète. Rappelons que la planète dispose de plus de 15 000 armes nucléaires; chacune étant aujourd'hui 400 fois plus puissante que la bombe qui a détruit Hiroshima il y a plus de 70 ans.

Vous avez été récemment décoré par le Kazakhstan à Vienne. Qu'est-ce qui vous a valu cette distinction honorifique?

Le Kazakhstan a connu plus de 400 essais nucléaires et reste un pays leader dans la lutte pour l'interdiction des essais nucléaires et la nécessité d'un monde sans arme nucléaire. Les efforts que je consens dans la logique de la politique de non prolifération et de désarmement que prône le Kazakhstan me valent aujourd'hui cette distinction qui est la médaille présidentielle du Kazakhstan. Parmi ceux qui reconnaissent la qualité du travail qui est fait, il y a le Japon qui entend m'élever à la dignité de Citoyen d'honneur de la ville d'Hiroshima le 5 août 2017. Cela constitue un honneur pour nous mais aussi pour mon pays.

De nos jours vous êtes un modèle pour la jeunesse burkinabè. Est-ce que vous avez un projet ou un quelconque programme au niveau national?

Merci pour cette considération que je prends avec honneur et humilité. Pouvoir inspirer la jeunesse est d'abord un rappel constant qu'on a soi-même été jeune et bénéficié de circonstances parfois exceptionnelles pour jouir de ce qualificatif. Il s'agit donc de pouvoir contribuer dans mon cas précis à inspirer des vocations sur la nécessité du nexus science et diplomatie au service d'un Burkina Faso émergent.

Durant votre séjour, avez-vous eu des rencontres avec le Président du Faso ou le Premier ministre? Si oui, de quoi avez-vous parlé?

Le Président Kaboré me fait l'honneur d'échanger avec lui sur des questions d'actualité et de politiques internationales. Il reste soucieux du rayonnement du Burkina Faso et de la place qu'il aimerait voir son pays occuper sur la scène diplomatique. Ainsi il compte sur la contribution de tous.

Etes-vous prêt à venir faire valoir vos compétences au pays surtout en politique?

La politique ne devrait pas être le seul moyen de faire valoir ses compétences dans son pays. Toutefois faisons en sorte qu'elle reste au service du peuple et le peuple au-dessus du politique.

Est-ce qu'on vous a déjà proposé un poste politique au pays?

Je reste reconnaissant à la patrie pour son soutien constant dans mes fonctions internationales. Le Président du Faso me témoigne une fraternité et un soutien qui méritent respect.