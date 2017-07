Burkina Faso: PNGT2-3 - Le programme affiche des résultats "satisfaisants"

Le comité de pilotage du deuxième Programme national de gestion des terroirs phase trois (PNGT2-3), a tenu la huitième session ordinaire dudit programme, le jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou.

La rencontre a permis aux acteurs d'examiner les états de mise en œuvre du projet en 2016, du 1er janvier au 30 juin 2017 ainsi que le budget de l'année en cours.

Le Programme national de gestion des terroirs phase trois (PNGT3) continue d'accomplir sa mission de développement local et de décentralisation. En effet, le comité de pilotage du deuxième programme national de gestion des terroirs phase trois (PNGT2-3) en tenant sa première session de l'année 2017, le jeudi 27 juillet 2017, a passé en revue les acquis du programme et les difficultés auxquelles il fait face.

Aussi les acteurs se sont d'ores et déjà intéressés à l'après 2017. Quel sera la suite du programme? Pour le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Moussa Maïga, le rapport de l'état de mise en œuvre des activités du projet en 2016 affiche un taux moyen d'exécution physique de 83,74% et un taux financier de 68,96% soit une consommation financière de plus de 10 milliards de francs CFA.

Des chiffres qui, d'un point de vue global donnent satisfaction aux premiers responsables d'autant plus que, précise le SG, les résultats suscités sont intervenus dans un contexte institutionnel marqué par des changements à la tête des collectivités (passage des délégations spéciales aux élections municipales). Tout compte fait, Moussa Maïga a indiqué que le gouvernement se réjouit des performances et appelle les partenaires techniques et financiers notamment la Banque mondiale à continuer son appui au programme. «Les résultats ont été possibles grâce au dynamisme et à la réactivité du comité de pilotage que j'exhorte à poursuivre les efforts de mise en œuvre effective des activités sur le terrain » a dit M. Maïga.

Il a également invité les participants à la session à formuler des recommandations pour un rajustement du budget prévisionnel de près de 21 milliards pour l'année 2017. Pour le chargé du PNGT2-3 au sein de la Banque mondiale, Elisée Ouédraogo, le programme constitue une référence en termes de développement local au Burkina Faso. Les résultats engrangés ainsi que l'abnégation des acteurs en charge de la conduite des cinq composantes du programme constituent une réelle satisfaction. Rappelant les enjeux du programme dans l'essor des collectivités et le bien-être des populations à la base, le financier a fait cas des défis liés aux décaissements.

Il a aussi invité ses collaborateurs et plus particulièrement le gouvernement burkinabè à se pencher sur la suite à donner au programme en 2018. «Pour l'année 2018 il n'y a pas pour l'instant de fonds pour les communes et il faut commencer dès à présent à murir la réflexion sur ce fait » a indiqué M. Ouédraogo. Dans la même dynamique, le coordonnateur national du PNGT2-3, Suleymane Nassa, a expliqué que le programme, depuis 2001 s'est imposé de façon irréfutable comme le fer de lance du développement local.

« C‘est un programme qui donne vie au développement participatif à la base » a-t-il étayé. Et il n'y a qu'à jeter un regard sur les statistiques pour être convaincu. En effet, en 2016 la composante ‘'renforcement des capacités pour le développement rural décentralisé" a connu 85,94% de taux réalisé, 83,33 pour celle relative à l'application régime foncier, 70, 24% pour le financement des investissements, 95,83% pour la gestion durable des terres et des forêts 83,33%. Pour l'année 2017 les acteurs entendent opérer des réalisations à hauteur de 14 milliards de francs CFA.