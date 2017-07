Burkina Faso: Coopération germano-burkinabè - L'au revoir à l'ambassadeur Dietrich Pohl

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, a organisé le jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou, une cérémonie d'au revoir en l'honneur de l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso, Dietrich Pohl. Après trois ans passés au « pays des Hommes intègres », l'ambassadeur allemand va déposer sa valise diplomatique à Moscou, en Russie.

Après trois ans passés au Burkina Faso, l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina Faso, Dietrich Pohl est en fin de mission. Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, a organisé une cérémonie d'au revoir en son honneur, le jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou. Pour le ministre en charge de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry, cette cérémonie est une occasion pour le pays d'exprimer au diplomate allemand, la gratitude du peuple pour ses efforts en vue de la mise en œuvre de nombreux chantiers de développement et le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Pour lui, depuis la présentation de ses lettres de créance, Dietrich Pohl s'est investi pour le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso qui datent de juin 1961. « Au cours de votre mandat, vos efforts personnels ont contribué à la mise en œuvre effective de nombreux projets de coopération conjointement approuvés par les deux gouvernements dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, la décentralisation, l'eau potable et l'assainissement.

En outre, vous avez œuvré au bon suivi des multiples réalisations opérées par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) dans divers domaines au Burkina Faso », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry. A l'entendre, la mise en œuvre de ces programmes de coopération a été d'un impact bénéfique sur les conditions de vie des populations burkinabè.

En outre, a-t-il ajouté, dans la dynamique du renforcement de la coopération, se sont tenues du 10 au 12 juillet 2017, les négociations intergouvernementales entre le Burkina Faso et l'Allemagne qui ont permis au pays de Dietrich Pohl de mettre à la disposition du « pays des Hommes intègres », pour les trois années à venir, une enveloppe de 102,2 millions d'euros, soit environ 67 milliards de F CFA destinés au financement de projets.

Pour le ministre Barry, le mandat de l'ambassadeur allemand en fin de mission a été marqué par la visite d'amitié et de travail en mars 2017, du Président du Faso à Berlin et celle du ministre de la coopération allemande au Burkina Faso, l'engagement de l'Allemagne au sein de l'Union européenne à appuyer le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Au regard de tous ces efforts, le diplomate Dietrich Pohl a été fait officier de l'Ordre national.

L'ambassadeur s'est dit honoré par cette distinction et a indiqué avoir vécu une période riche en évènements au Burkina Faso. « Des évènements parfois inattendus mais gérés d'une manière impressionnante par les populations. Je me félicite d'avoir vécu ces moments, à savoir l'insurrection populaire, la période de la transition et le putsch manqué. Je félicite le peuple burkinabè pour ce grand succès de la transition qui a conduit aux élections démocratiques », a soutenu l'ambassadeur allemand.

Il dit partir avec un sentiment de regret au regard de ces bons moments passés au Burkina Faso, mais réconforté de voir que la coopération germano-burkinabè est au beau fixe. Pour lui, les perspectives dans la coopération bilatérale entre les deux pays sont bonnes et il s'est engagé à rester un ami du Burkina Faso.