Burkina Faso: Normes internationales d'information financière - L'UO livre ses premiers certifiés

L'Université Ouaga1 Pr-Joseph-Ki-Zerbo, en collaboration avec l'Université Lyon 3 Jean- Moulin de France, a organisé la sortie de la première promotion des certifiés en Manager International financial reporting standards (IFRS), le vendredi 28 juillet 2017, à Ouagadougou.

Contribuer efficacement à la préparation des données financières, maîtriser pleinement les incidences des décisions sur les états financiers des entreprises, analyser plus rapidement les données publiées par les sociétés dans leur secteur d'activités (clients, fournisseurs, concurrents... ), effectuer un reporting en normes International financial reporting standards (IFRS) et se préparer à une éventuelle transition des états financiers aux International aero engines (IAS) et IFRS. Ce sont autant d'objectifs que devrait atteindre la première promotion du certificat Manager IFRS. Au nombre de 25 au départ, 20 d'entre eux ont pu valider en trois mois (mai à juillet) de formation, l'ensemble des modules.

En effet, le 28 juillet 2017, ils ont reçu dans l'enceinte de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph-Ki-Zerbo, leur parchemin. Ils ont pris comme parrain, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mahamadi Savadogo. Les nouveaux diplômés sont des professionnels du chiffre. Ils sont composés de cadres de banques, de mines, d'assurances, de bureau d'études, de consultants indépendants et d'experts-comptables.

Selon le délégué de la promotion, Singapinda Zagré, par ailleurs consultant indépendant et gestionnaire professionnel de projets, le certificat IFRS est un référentiel comptable applicable en Europe et obligatoire pour les sociétés cotées en bourse lors de la consolidation des comptes. «En tant que consultant analyste d'affaires, ce certificat me permet de mieux lire les états financiers, il me permet d'évaluer une entreprise où je veux investir. Je peux également bien conseiller un client, un investisseur d'injecter de l'argent dans un projet », a-t-il précisé.

En tant que professionnel dans une entreprise, il s'est réjoui d'être outillé à présenter des états sous format IFRS. Cela va permettre, a affirmé le délégué général de la promotion, à d'autres personnes, au-delà de nos frontières, de voir l'identité, connaître la santé financière et découvrir l'activité d'une entreprise. Le président de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph-Ki-Zerbo, Pr Rabiou Cissé, a confié que le transfert de ce certificat de la France au Burkina Faso a été rendu possible grâce à la collaboration avec l'Université Jean-Moulin Lyon 3 et en partie à l'ancien ministre, Pr Jean Koulidiati. «C'est un sentiment de satisfaction parce que nous avons encouragé ce type de collaboration qui fait la promotion de l'excellence. Ce sont des connaissances disponibles à la hauteur des attentes au Burkina Faso à travers ce certificat », a soutenu Pr Rabiou Cissé.

Aux deux universités partenaires, a déclaré le délégué général de la promotion, nous lançons un appel pour qu'elles créent un cadre pour pérenniser ce certificat en ce sens qu'il est plus d'actualité avec la réforme du droit comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) en vigueur à compter du 1er janvier 2018. A cette requête, le président de l'Université Ouaga 1 Pr Joseph-Ki-Zerbo a assuré que tout va être mis en œuvre pour pérenniser ce certificat. Le formateur, Pr Jean-Jacques Friedrich de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, a félicité la première promotion de ces jeunes cadres.

A l'entendre, le certificat Manager IFRS est en phase avec les normes OHADA, donc internationales en matière de comptabilité. A propos des personnes qui peuvent postuler à ce certificat, Pr Friedrich a cité les experts- comptables, les commissaires aux comptes, les chefs comptables, les directeurs administratifs et financiers, les cadres comptables et financiers ou les collaborateurs de cabinets d'expertise comptable, les universitaires et les chercheurs.