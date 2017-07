Burkina Faso: Le ministre Simon Compaoré visite des commissariats et postes de gendarmerie au Centre-Sud

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a effectué, le samedi 29 juillet 2017, une sortie dans les régions du Centre-Sud et à Zabré pour visiter les commissariats de police et des postes de gendarmerie. Partout où il est passé, le patron de la sécurité a pu s'imprégner des conditions des forces de sécurité et leur a exprimé le soutien du gouvernement.

Le ministre d'Etat en charge de la sécurité, Simon Compaoré, a poursuivi le week-end passé, ses tournées entreprises depuis quelques mois, dans les commissariats et postes de gendarmerie des différentes régions du pays. Il s'est rendu successivement dans les localités de Guiba, Manga, Gogo, Gon-Boussougou dans la région du Centre-Sud et à Zabré au Centre-Est. Convoqués à 3 heures du matin, les journalistes ont pris le départ à 4 heures au domicile de Simon Compaoré, accompagnés à l'occasion par des gendarmes et policiers, parmi lesquels, le nouveau directeur général de la police nationale, Jean Bosco Kiénou et le représentant du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le Capitaine Bruno Kuila. A 5 heures et quart, la délégation fait son entrée au commissariat de Guiba, commune rurale située quelques encablures de Manga, première étape de la journée. Et c'est parti pour une visite aux pas de charge ! Devant le minuscule bâtiment qui leur sert de commissariat, des policiers en nombre minoritaire accueillent leur ministre de tutelle.

«Ce passage entre dans le cadre des tournées débutées depuis des mois, pour toucher du doigt les réalités et conditions dans lesquelles vous travaillez», a lancé Simon Compaoré aux éléments. Ensuite la parole est donnée au maître des lieux, le commissaire du commissariat de police du District de Guiba, Lazare Namalgué, qui a exprimé sa joie d'accueillir le patron de la sécurité. «Votre présence ici témoigne de votre volonté de changer nos conditions de travail», a-t-il laissé entendre. Il a ensuite plaidé pour la cause de son service. Au nombre des difficultés auxquelles fait face son commissariat, M. Namalgué a cité, la vétusté du bâtiment abritant le service, l'état vieillissant des moyens roulants, l'effectif minoritaire du personnel et le manque de matériel bureautique adéquat. Séance tenante, le ministre Simon Compaoré a pris l'engagement de faire passer l'effectif actuel de 11 à 15 éléments dans des brefs délais et envisage la construction d'un commissariat digne de ce nom d'ici à 2018.

Le soutien du gouvernement

De Guiba, le cortège a mis le cap sur Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, avec une première escale à la Compagnie de gendarmerie, à l'entrée de la ville. Le commandant de cette Compagnie forte de 25 éléments, le lieutenant Landry N'Do, dans sa présentation, a relevé que le bâtiment qui abrite les services de la gendarmerie de Manga date de 1962.

En plus de son état vieillissant, il ne dispose d'aucune clôture, exposant ainsi les faits et gestes des pandores au public et autres usagers de la route, vu que la gendarmerie est en bordure de voie. Et d'ajouter que la gendarmerie de Manga ne dispose pas d'ordinateur, l'obligeant ainsi à faire recours aux secrétariats publics pour l'impression de documents censés être confidentiels. Simon Compaoré, visiblement médusé, a exprimé le soutien du Président du Faso et du gouvernement aux forces de défenses et de sécurité qui se «battent nuit et jour» pour garantir la sécurité des populations. «Nous sommes venu vous encourager dans cette mission de sécurisation et de lutte contre le grand banditisme», a-t-il dit à l'endroit des pandores. S'agissant des difficultés, le ministre d'Etat a promis de parer au plus urgent dès son retour à Ouagadougou et de concert avec son collègue de la Défense, Jean-Claude Bouda, natif de Manga.

Après la gendarmerie, c'est la direction régionale de la police nationale du Centre-Sud qui a ouvert ses portes à la délégation. Sous les ordres du Commissaire divisionnaire de police, Marie Denise Sebgo, la police nationale du Centre-Sud compte 370 agents répartis entre les provinces du Zoundwéogo, du Bazèga et du Nahouri. Contrairement à la gendarmerie ses services sont logés dans un bâtiment à niveaux, récemment construit. Mais l'arbre ne devant pas cacher la forêt, la directrice régionale qui cumule les fonctions de directrice provinciale de la police du Zoundwéogo, a fait cas de certaines difficultés auxquelles ses services sont confrontés, notamment les Commissariats de police des districts (CPD).

Les brebis galeuses seront sanctionnées

«La plupart de nos CPD sont abrités par des bâtiments qui ne répondent aucunement aux besoins d'un service comme celui d'un commissariat de police nationale, comme nous l'avez constaté à Guiba», a fait observer la commissaire divisionnaire de police. Concernant les moyens roulants, a-t-elle ajouté, les pick-up qui servent de véhicules de patrouilles sont régulièrement en panne. Là également, le ministre Simon Compaoré a dit avoir pris bonne note des problèmes évoqués et a promis de donner suite progressivement.

Il a surtout insisté sur les rackets dont certains policiers veulent en faire un filon. «Tachez d'être irréprochables dans vos actes. Nous allons sanctionner les brebis galeuses», a-t-il prévenu. Avant d'ajouter : «Vous êtes des jeunes, vous avez une carrière devant vous». C'est sur ce conseil que le ministre prendra congé de ses interlocuteurs pour se rendre à Zabré après des escales au commissariat de police du district de Gogo, à la Brigade territoriale de gendarmerie de Gon-Boussougou ainsi qu'au commissariat de police.

D'un commissariat à un poste de gendarmerie, les problèmes sont pratiquement les mêmes : insuffisance d'armes et de matériel logistique, problème d'effectif, services sans clôtures, électrification, etc. Au Commissariat de police de Zabré, tout comme à la Brigade territoriale de gendarmerie, le ministre de la sécurité a asséné le même message sur le but de sa sortie, à savoir s'imprégner des conditions de travail dans les services de sécurité. A l'entendre, cette localité présente des enjeux et son passage était plus que nécessaire. « La situation géographique de Zabré à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Ghana est très stratégique dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, le grand banditisme», a fait savoir le ministre Compaoré. Conscient de cette tâche, ce dernier a noté avec intérêt les doléances qui tournent autour de dotation en fusils d'assaut, de gilets pare-balles pour la gendarmerie, de Kalachnikovs, de moyens roulants et de dotation en carburant en ce qui concerne la police. Il les a exhortés à travailler en collaboration avec leurs collègues du Ghana voisin.

Le ministre de la sécurité s'est dit satisfait du bilan de cette tournée. «Manque d'effectif, insuffisance des moyens roulants, d'armement, infrastructures vétustes sans clôtures, manque de matériel informatique sont autant de problèmes qui ont été dressés», a-t-il résumé. Au cours de cette sortie, chaque commissariat ou brigade de gendarmerie visité a reçu du carburant et des numéraires pour «remonter le moral» de la troupe.

Des kogl-wéogo mobilisés, la peur au ventre!

Si à chaque étape de la visite du ministre de la Sécurité, on a enregistré la présence de groupes d'autodéfense kogl-wéogo, leur mobilisation était à son comble à Zabré. Vêtus de leurs tenues aux multiples amulettes, l'on se croirait à une assemblée générale des kogl-wéogo du Burkina Faso. Selon certaines indiscrétions, ils n'avaient pas vu d'un bon œil cette visite. Ils auraient cru que quelque chose se tramait contre eux au sommet de l'Etat, surtout que certaines de leurs patrouilles se sont rendues coupables d'atteintes aux droits de l'homme. Fort heureusement, il n'en n'était rien. Mais Simon Compaoré a profité de l'occasion pour réaffirmer la position du gouvernement burkinabè. «Nous encourageons les Kogl-wéogo qui acceptent travailler dans le respect des lois en vigueur et nous nous démarquons des groupes d'autodéfenses qui veulent se substituer à la gendarmerie, à la police et à la justice», a martelé l'ancien maire de Ouagadougou.