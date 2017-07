Mauritanie: Sarandogou/Boghé - Le SG de la Mouqata'a mobilise ses troupes !

Même son de cloche chez les représentantes des femmes, Mesdames Oumahani Bocar Sy et Hadia Ciré Sakho qui ont à leur tour exprimé leur adhésion sans failles au projet d'amendements constitutionnels au nom de l'intérêt supérieur de la Nation. « Nous sommes disposés à accompagner nos cadres et à travers eux le président Mohamed O/ Abdel pour le triomphe du « OUI » au référendum du 5 août 2017 », ont-elles martelé.

Ce rassemblement populaire a été rehaussé par la présence de MM. Mohamed El Hady Macina, ex-SG du Ministère de l'intérieur et acteur politique local accompagné de son staff, Bakary Simakha, inspecteur départemental du Ministère de la jeunesse et des sports, Sy Daha, cadre au Ministère des finances, Alqassoum Macina, le Chef du village, M. Nango Oumar Bâ ainsi que des notables, des jeunes et des femmes.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.