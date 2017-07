Burkina Faso: Paren - Tahirou Barry exclu, Michel Béré élu président

Le fondateur du Paren, Laurent Bado, et les congressistes ont donc décidé de tourner la page Tahirou Barry.

Ce dernier a été exclu du parti avec trois autres personnes. Il s'agit de Mme Gnégné, Carlos Toé et Honorine Ouédraogo, députée à l'Assemblée nationale. Outre ces exclusions, le congrès a décidé de la dissolution du bureau issu du congrès de 2014 tenu à Bobo Dioulasso et à l'occasion, les participants ont renouvelé leur «totale confiance» aux textes du parti et à son fondateur Laurent Bado.

Pour le nouveau président, Michel Béré, la crise est maintenant passée et il va s'atteler à apaiser les cœurs afin de donner un nouveau souffle au parti.

«C'est une lourde charge pour moi parce que je suis venu au moment où le parti est en difficultés à cause d'une seule personne. Le fondateur a essayé par tous les moyens de résoudre cette crise à l'amiable mais malheureusement, l'intéressé n'a pas répondu à tous les appels. Évidemment, on ne peut pas continuer à négocier quelqu'un qui ne vas pas adhérer. A ce moment, il faut prendre des décisions conséquentes pour mieux avancer. Et c'est ce que le fondateur a fait», a précisé Michel Béré. Pour le nouveau président, il est disposé à un retour de Tahirou Barry à condition que ce dernier puisse reconnaître ses erreurs et demander pardon.

Cependant, le nouveau président va-t-il exiger la démission de Tahirou Barry de son poste de ministre ? «Quelle que soit la décision que je vais prendre par rapport à ce sujet, cela sera en concertation avec le fondateur et les membres du bureau», a répondu Michel Béré.

Notons que Tahirou Barry, est au gouvernement pour le compte du Paren qui s'est rallié au Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), parti au pouvoir, à l'issue des élections couplées présidentielle et législatives du 29 novembre 2015. De ce fait, le parti est membre de la majorité présidentielle.