Burkina Faso: 8es jeux de la Francophonie - 3 argents et 4 bronzes pour les lutteurs burkinabè

Les 8es jeux de la francophonie ont plus ou moins souri aux lutteurs burkinabè. Alignés le samedi 29 juillet 2017 dans l'arène du Palais des sports d'Abidjan dans 3 finales et 5 combats pour la conquête de la 3e place, les gaillards burkinabè ont moissonné 3 médailles d'argent et 4 de bronze. Une compétition où la suprématie sénégalaise a été respectée.

La lutte a été l'épreuve qui a clos les jeux pour la délégation burkinabè. Après l'athlétisme, c'était la discipline qui pouvait nous apporter des lauriers. Le judo étant passé à côté de son sujet, il fallait compter sur nos sportifs en lutte africaine pour prétendre à des grelots. On avait d'ailleurs la possibilité de remporter l'or car les nôtres devaient disputer 3 finales, à savoir 1 par équipe et 2 en individuel.

Dans la conquête pour l'or par équipe, chaque pays finaliste devait présenter 5 athlètes. Les Etalons étaient opposés aux Lions sénégalais. Il ne fallait pas se faire d'illusions. Les Wolofs et assimilés sont les rois de cette épreuve en Afrique. Et la hiérarchie a été tout simplement respectée. Ils ont infligé un cinglant 5 à 0 à Blaise Débé, Moussa Konané, Romaric Kawané, Eloi Zerbo et Drissa Zon. Certaines empoignades n'ont même pas fait 30 secondes. C'est tout dire. A défaut de l'or, l'argent était du coup obtenu. On s'en contentera.

Il en sera de même pour les finales en individuel. Drissa Zon n'a rien pu faire face à Cheik Tidiane Niang dans la catégorie des -86 kg et Romaric Kawané a été défait par Mouhamet Bousso de la Téranga chez les -120 kg.

Le Burkina dans le top 10

Par contre, dans la conquête du bronze, l'Etalon a, par moments, su galoper en réalisant un 3 sur 5. Eloi Zerbo, malgré son épaule droite scotchée par du sparadrap, a pu vaincre le Camerounais Cédric Yvan Nyamsi (-100 kg). Josiane Nabi (-60 kg) en a fait autant face à Koumba Sow de la Guinée. Le Burkina aurait pu engranger 5 médailles de bronze si Esther Nikiéma (-70 kg) et Moussa Konané (-66kg) n'avaient pas échoué dans leur tentative.

Tout compte fait, le panier de la délégation est plein. L'on totalise au finish 3 médailles d'or, 3 argents et 3 bronzes, soit 9 au total. Ce qui classe le Burkina à la 10e place sur 33 délégations sportives concurrentes. La moisson est donc bonne. C'est la meilleure récolte de notre pays dans l'histoire des jeux. A titre d'exemple, à Nice, en France en 2013, les Etalons n'avaient ramené qu'une seule et maigre insigne.

Et dire qu'il y avait la possibilité de faire mieux à Abidjan si la préparation avait été rigoureuse dans certaines disciplines. En effet, il nous est revenu que certains athlètes ont eu à peine 3 semaines pour se mettre en jambes. A l'inverse leurs adversaires ont eu des mois pour parfaire leurs techniques et leur adresse. C'est ça aussi, le Burkina. Dommage que, quand ça marche, on ait tendance à fermer les yeux sur les lacunes et les imperfections.