Burkina Faso: PAREN - La famille se déchire

Le Parti de la renaissance nationale (PAREN) a tenu les 29 et 30 juillet 2017 à Ouagadougou son 4e congrès ordinaire sous le thème : « La réconciliation, condition de la fraternité retrouvée pour l'unité d'action.

Au terme des travaux, un nouveau bureau de 33 membres dirigé par Pouswende Michel Béré a été mis en place. Autant dire que la famille se déchire, puisque Tahirou Barry, président du PAREN en principe jusqu'en 2019, a été débarqué et exclu avec trois autres membres du parti, ce qui marque le divorce entre lui et le fondateur de la formation politique, le Pr Laurent Bado.

S'achemine-t-on vers un second clash au PAREN après le mémorandum incendiaire du fondateur du parti en août 2016 à l'encontre de son président ? C'était la question posée dans « Une lettre pour Laye » de la semaine écoulée, quand son congrès ordinaire a été programmé par Laurent Bado « sans que les responsables actuels du parti en soient officiellement informés ».

On se doutait bien que ledit congrès n'allait pas se tenir sans turbulences et c'est bien ce qui justifiait la présence remarquée d'éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) bien armés samedi matin à l'Atelier théâtre burkinabè (ATB), prêts à toute éventualité. La mobilisation peinait à prendre corps pour l'ouverture officielle de la rencontre. Cela a sans doute été la principale raison du retard accusé par les organisateurs dans le lancement des travaux. La cérémonie a finalement débuté avec l'arrivée de Laurent Bado, accompagné de ses proches collaborateurs.

Civilités aux représentants des partis amis invités parmi lesquels le chef de file de l'opposition politique (CFOP), par ailleurs président du l'Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré. Salut militant à la salle, installation au présidium et la cérémonie pouvait commencer avec l'annonce du programme par le présentateur du jour. Point central, l'intervention du fondateur du parti, Laurent Bado himself.

Dès l'entame de son discours, il a été interrompu par une voix, puis une deuxième, une troisième. Elles ont toutes demandé une motion pour s'élever contre la tenue du 4e congrès du PAREN, jugé illégal selon elles. Au regard du désordre que les protestataires ont voulu créer dans la sale, ils ont purement et simplement été éconduits par la police qui veillait au grain. Laurent Bado qui a en vain demandé de les laisser pour qu'il puisse leur apporter une réponse appropriée pouvait alors poursuivre son intervention, bâtie essentiellement autour du mémorandum sur la gestion du PAREN par Tahirou Barry.

En rappel, dans une déclaration commune signée de lui et de Barry, s'agissant de la création de leur parti, il a été souligné que « le but premier et immédiat serait d'éveiller les consciences, loin des ambitions politiques carriéristes personnelles en vue de préparer le peuple à affronter les temps incertains qui s'annonçaient ».

Le Pr Bado, en son temps, a prôné, entre autres valeurs, la démocratie gouvernante au sein du parti, laquelle passe par l'alternance ethnique et du genre, de manière à faire comprendre aux militants que le parti est leur propriété commune et non la chose du fondateur, encore moins des autres dirigeants à venir. Pour une alternance sans accrocs, sans compétition haineuse et sordide, a dit Laurent Bado, il a réclamé lors de la tenue du 2e congrès du PAREN, des prérogatives. Lui seul propose aux congressistes le nouveau candidat à la tête du parti. Lui seul le gère en cas de crise grave. Il est membre de toutes les instances du parti de plein droit et le président du parti doit l'informer de toute initiative, de toute question importante.

Tahirou Barry et trois autres exclus

En application de ce principe d'alternance, le PAREN a connu quatre présidents de 1999 à 2010. La déclaration commune précise que « depuis un certain temps, des faits et gestes de certains acteurs du parti, souvent incompréhensibles, ont affecté la dynamique interne du PAREN. Bado et Barry, reconnaissant humblement les faits et donc les erreurs, les faiblesses et égarements commis, ont choisi de tourner la page, dans l'intérêt supérieur du parti. Cela n'a été que de courte durée, puisque le 4e congrès ordinaire des 29 et 30 juillet 2017, convoqué pour que les militants fassent leur introspection et renouvellent avec entrain leur engagement au parti, a consacré l'exclusion de Tahirou Barry et de trois de ses lieutenants. La confiance retrouvée et la fraternité restaurée entre le professeur et son ancien étudiant ont donc fait long feu.

Aujourd'hui, Tahirou Barry qui a été désigné par Laurent Bado comme président du PAREN lors du 3e congrès, est accusé par celui-ci de « vouloir le discréditer pour mieux accréditer son appropriation, sa patrimonialisation du parti. Le professeur Bado, qui promet de revenir plus en détail au cours d'une conférence de presse sur la crise qui les oppose, indique qu'au total, la présidence de Tahirou Barry a été « une catastrophe due à sa soif boulimique du pouvoir, à sa nature double (un volcan couvert de neige) et à son penchant psychopathe pour le mensonge et la ruse ». Selon Bado, son ancien étudiant a accaparé le parti, s'identifiant à lui jusqu'à la personnification. Il cherche, par tous les moyens possibles et imaginables, à créer un parti à lui sur les cendres fumantes de son parti à lui Laurent Bado. Il lui est reproché sa gestion financière qui, dit-il, a été d'une opacité incroyable.

Au cours des travaux du 4e congrès ordinaire du PAREN qui a duré deux jours, les congressistes qui se sont penchés, entre autres, sur le militantisme et l'autonomie financière du part ont voté au terme de la rencontre des motions dont une porte sur l'exclusion des rangs du parti quatre militants au total. Il s'agit de Tahirou Barry, d'Adjaratou Gnêgnê, de Carlos Toé, et d'Honorine Ouédraogo, député du PAREN à l'hémicycle. Le fondateur, Laurent Bado, a choisi Pouswende Michel Béré comme nouveau président de sa formation politique.

Le nouveau promu dit accepter la charge dans un esprit de rassemblement, de réconciliation et de solidarité. Pour l'aider à assumer sa lourde responsabilité, il sollicite le soutien de tous les militants, cela en vue du bon fonctionnement du bureau. Pour lui, il ne saurait tout seul accomplir correctement son devoir sans ce soutien. Convaincu que l'union fait la force, il dit attendre des uns et des autres des critiques constructives, être conscient de ce qui l'attend et d'avoir le devoir d'apaiser les cœurs. P. Michel Béré avoue se soumettre aux statuts et règlement intérieur du parti et est déterminé à lutter pour la doctrine du PAREN, fondée sur le « Tercerisme ». Le tout nouveau président veut restaurer et conserver les valeurs et les cultures africaines.

D. Evariste Ouédraogo

Encadré n°1

CV expresse du nouveau président

Pouswende Michel Béré, qui a la quarantaine, est natif de Ouagadougou. Il a poursuivi ses études aux Etats-Unis et est titulaire d'un master en Ingénierie Génie Logiciel des USA. Il a également un diplôme d'ingénieur en Electronique/Concepteur de Système d'information informatique de l'institut d'Ingénierie informatique de Limoge (3iL). Monsieur Béré a travaillé aux USA comme ingénieur d'application management de données et enseigne dans des universités aux Etats-Unis et au Burkina Faso. Il est juge scientifique et est certifié en banque, réconciliation et traitement de taxes impôts. P. Michel Béré aime le sport, la lecture et la musique

D.E.O.

Encadré n°2

Le nouveau bureau du PAREN

Les membres du Bureau exécutif

1 Président : Michel Béré

1erVice-président : Yacouba Sawadogo

2ème Vice-président : Ismaël Sana

1 Secrétaire général : Maurice Zongo

1 Secrétaire général adjoint : Lassané Sawadogo

1 Trésorier général : Mme Assèta Wangré / Naré.

1 Trésorier général adjoint : Angelle Nion

1 Secrétaire chargé de l'organisation et de la mobilisation : Moussa Konfé

2 Secrétaires adjoints chargés de l'organisation et de la mobilisation : Adamas Ouédraogo

1 Secrétaire chargé de la communication, porte-parole du parti : Kossé Gnagré

1 Secrétaire adjoint chargé de la communication, porte-parole du parti : Ousséni Samaké

1 Secrétaire chargé des relations extérieures :

Halidou Rouamba

1 Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures :

Jean Gorbert Traoré

1 Secrétaire chargé des questions politiques, juridiques et de la formation : Ange Louis Paré

1Secrétaire adjoint chargé des questions politiques, juridiques et de la formation : Julius Sékoné

1 Secrétaire chargé des questions électorales : Sékou Diarra

1 Secrétaire adjoint chargé des questions électorales : Gaoussou Sory

1 Secrétaire chargé des organisations spécifiques :

Jacob Zongo

1 Secrétaire adjoint des organisations spécifiques :

Daniel B Bénao

1 Secrétaire chargé des anciens : Mahamoudou Bambara

1 Secrétaire adjoint chargé des anciens : Madi Ouédraogo

1 Secrétaire chargé des questions féminines : Odette Sanou

1 Secrétaire adjoint chargé des questions féminines :

Béatrice Béré

1 Secrétaire chargé de la culture et de la solidarité : Siaka Sia

1 Secrétaire adjoint chargé de la culture et de la solidarité : Drissa Sangara

1 Secrétaire chargé de la mise en œuvre de l'actionnariat populaire : Robert Béré

1 Secrétaire adjoint chargé de la mise en œuvre de l'actionnariat populaire : Marcel Yaméogo

1 Secrétaire chargé des questions sécuritaires :

Vincent K Sandwidi

1 Secrétaire adjoint chargé des questions sécuritaires :

Urbain Kyelem

1 Secrétaire chargé de la jeunesse : Juvenal L. Somé

1 Secrétaire Adjoint chargé de la jeunesse : Lassina Ouattara