Burkina Faso: Nouna - Un faux policier viole une fille

Un homme, la quarantaine, a été entendu mardi 25 juillet devant le tribunal de grande instance de Nouna pour usurpation de titre et viol.

O.A. s'est fait passer pour un policier pour abuser d'A.Z. Il a été reconnu coupable et par conséquent subira la peine prononcée par le tribunal qui est de deux ans de prison ferme.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 06 juillet à Nouna. Alors qu'A. Z. et I.Y. le père de son enfant était en train de causer dans la cour de l'école du secteur 5, A.O. se présenta à eux et leur demanda ce qu'ils faisaient à cet endroit à une heure si tardive. Croyant donc qu'il s'agissait d'un policier, les deux jeunes amoureux se sont présentés à l'homme qui a insisté pour savoir s'il avaient des pièces d'identité. C'est ainsi que I.Y. présenta sa pièce tout en indiquant qu'il était en compagnie de la maman de son enfant et qu'ils étaient en train d'échanger.

Il a ensuite demandé à I.Y. s'il avait les papiers de sa bicyclette ; chose qu'il n'avait pas. A.O. instruit donc à I.Y. de se présenter immédiatement à la police avec les pièces de son engin et que lui il allait déposer sa petite amie au commissariat où tous les faits allaient être élucidés. Dame A. Z. croyant avoir affaire à un policier, monte sur l'engin. Elle constate par la suite que « le policier » ne l'emmène pas au commissariat, mais la crainte de l'autorité et le fait de ne pas disposer de pièce d'identité font qu'elle ne réagit pas.

C'est plus tard à la sortie de la ville que le faux flic a arrêté sa moto et intimé à la demoiselle de se déshabiller ; ce qu'elle a refusé de faire et A.O. lui-même l'a déshabillée, l'a violée et l'a ensuite déposée à son domicile.

Face à la désolation I.Y. a eu la chance qu'un policier en patrouille passait là, et il lui a expliqué sa mésaventure. C'est ainsi que le policier a suivi la direction du mis en cause, l'a retrouvé mais le connaissant, s'est dit qu'il ne pouvait pas se présenter comme policier pour faire du mal. Les deux hommes de tenue, le vrai et le faux, ont même eu des échanges très cordiaux laissant convaincre davantage la victime de la fonction de son bourreau.

Le lendemain I.Y. et son amie se sont présentés à la police, et il a été demandé à la demoiselle de décrire ce qui c'était passé. A la barre, le prévenu a expliqué n'avoir jamais exhibé sa qualité de policier et n'avoir pas forcé la demoiselle à l'acte sexuel. Il soutient n'avoir jamais su que le fait d'avoir des relations sexuelles avec une fille qui n'a pas dit non et qui n'a pas dit oui était un acte malveillant. Mais pour le procureur, même si A.O. ne s'était pas présenté comme étant un policer, il a eu une attitude qui indique qu'il en réclamait les attributs. Il a par ailleurs qualifié les faits de très graves et ne pouvant être justifiés aucunement.

A.O. a donc été poursuivi pour usurpation de titre, viol punis respectivement par l'article 300 du code pénal et l'article 14 de la loi 061/2015 CNT. « J'ai vu la fille. Elle était déboussolée, désemparée par le fait d'être soustrait du père de son enfant pour se voir imposer des liaisons charnelles. Au moment des faits, elle avait en tête qu'un policier était en train de la violer. Il est donc nécessaire de prononcer à l'endroit du prévenu la peine qui s'impose », a indiqué le procureur. Le président du tribunal a déclaré le prévenu coupable de tous les faits à lui reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 24 mois.

Fait paradoxal, I.Y., qui a comparu en tant que témoin dans l'affaire du viol de sa petite amie, a plus tard été appelé à la barre pour répondre du vol de téléphones portables qu'il a commis dans la même nuit du 06 juillet 2017. Moment d'hilarité dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Nouna...