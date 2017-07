Burkina Faso: Insécurité dans le Soum - 4 morts dont un conseiller villageois

Des hommes armés ont attaqué dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juillet 2017 les populations des villages de Takew et de Kénou, respectivement des communes de Djibo et de Diguel. Le bilan de ces attaques est de deux morts dans chaque village.

Depuis quelque temps, les populations des villages de la province du Soum sont victimes des attaques d'hommes armés. Une série de crimes trouble la quiétude des populations et endeuille des familles. Pour la énième fois, les habitants des villages de Takew et de Kénou, respectivement dans les communes de Djibo et de Diguel, ont été endeuillés.

C'est aux environs de 21 heures que des hommes armés non identifiés ont attaqué lesdites localités, occasionnant quatre morts, dont le conseiller du village de Takew ,et ont emporté du bétail. Venus juchés sur des motos dans ce village, les assaillants dont le nombre n'a pas été déterminé, ont abattu le conseiller du village et un berger avant d'emporter du bétail.

Selon certaines sources jointes au téléphone, le conseiller s'est opposé aux assaillants, refusant catégoriquement qu'ils partent avec le bétail. Celui-ci a engagé une lutte acharnée avec les bandits, lesquels n'ont pas hésité à tirer sur lui à bout portant ainsi que sur le berger qui se trouvait avec lui. Selon les mêmes sources, les assaillants affirment qu'ils sont prêts à défier le gouvernement par tous les moyens.

A Kénou, un autre village de la commune de Diguel, deux habitants ont été exécutés par des hommes armés. Le mobile de ces actes criminels n'a pas été déterminé. Certains privilégient la thèse du règlement de comptes, tandis que d'autres pensent que les victimes étaient de connivence avec les forces de Défense et de Sécurité.

Au moment où nous écrivions ces lignes, le dimanche 30 juillet 2017, une autre personne a été abattue aux environs de cinq heures du matin, pendant qu'elle se rendait à la mosquée à Sona, un site d'orpaillage situé à une soixantaine de kilomètres de Djibo, dans la commune de Tongomayel. Il faut rappeler que ces actes criminels avaient tous le même mode opératoire.

Ces crimes ont été commis au grand dam des forces de Défense et de Sécurité qui sont condamnées au miracle, car les assaillants courent toujours.