Tunisie: L'Observatoire «Chahed» coache 7 municipalités

Cet atelier vise la formation de 42 cadres communaux (essentiellement des jeunes et des femmes) dans sept municipalités (Radès à Ben Arous, Bizerte-ville, Kairouan-ville, Fériana à Kasserine, Ain Draham à Jendouba, Sfax-ville et Gabès-ville) signataires d'un accord de partenariat avec l'Observatoire «Chahed» afin d'appliquer une expérience pilote en matière de bonne gouvernance locale sur la base d'un manuel expérimental de procédures de gouvernance locale et de participation citoyenne élaboré par des experts, fait savoir Dr Lamine Klaï, directeur du projet «Promotion de la démocratie locale et participative en Tunisie».

«Nous avons appliqué le concept "Learning by doing". Les cadres locaux des 7 municipalités ainsi que les représentants de la société civile locale participent d'une manière active et directe à l'application, à l'évaluation, au réajustement et au développement du manuel des procédures qui consacrent la participation et la gouvernance locale. L'équipe d'experts qui a préparé le manuel serait chargée d'assister ces administrations municipales dans l'application des expériences pilotes», a-t-il ajouté.

Il reste à noter que des exercices d'évaluation devraient être exécutés à la fin du programme de formation.

«Les participants seraient évalués ensuite par les programmes de suivi et d'évaluation.

Les critiques émises par les participants à l'encontre du manuel expérimental seraient recueillies et notées avec soin dans un rapport afin de les intégrer dans ce manuel», conclut Dr Klaï.