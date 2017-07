Tunisie: Quel rôle pour les parents ?

Dans le primaire, ils se situent à 1,04% contre 5,5% au cours de l'année scolaire 1984-85. Ils sont plus élevés dans le cycle préparatoire et secondaire. Dans le premier, ils sont autour de 9,2% contre 7,2% au cours de l'année 1984-85. Dans le secondaire, on enregistre un taux de 10,9% alors qu'il n'était que de 7,9% en 1985.

Les régions de l'intérieur et, plus particulièrement celles du Centre-Ouest, sont les plus touchées. C'est le cas de Kasserine, Kairouan, Siliana ou Sidi Bouzid. Le débat pour venir à bout de ce fléau a été engagé depuis longtemps dans le cadre, notamment, de la réforme du système éducatif. Une large consultation régionale et nationale a eu lieu. Son but était de dégager les grandes lignes d'une stratégie d'intégration.

Des recommandations ont été faites dans ce sens. Le cabinet de l'ex-ministre Néji Jalloul avait commencé à mettre en œuvre quelques-unes de ces dispositions mais une opposition ouverte et farouche s'en est suivie venant de plusieurs parties. Parmi ces opposants, on peut citer les deux syndicats de l'enseignement.

La polémique a enflé au point de mettre en veilleuse toutes les conclusions auxquelles les commissions chargées de la réforme sont parvenues. Pourtant, on sait que l'Ugtt ainsi que l'Institut arabe des droits de l'homme faisaient partie du comité de pilotage de la réforme. Aujourd'hui, après le départ du ministre de l'Éducation, on en est à reprendre dès le début un autre projet. Le nouveau ministre par intérim a beau souligner que les mesures prises ne seront pas mises en cause dans le cadre de la continuité de l'État, les observateurs restent sceptiques.

L'option d'impliquer les parents dans les prises de décisions et l'élaboration d'une stratégie nationale reste de vains mots. Lorsqu'on avait lancé le «projet d'établissement» qui visait à mettre sur pied une structure pour gérer les institutions scolaires, il y a eu une levée de boucliers de la part de ces mêmes parties syndicales. Ces structures devaient impliquer, directement, les parents dans le cadre de conseils regroupant, en plus, des enseignants, des responsables, des ouvriers...

Aujourd'hui, la famille tunisienne est capable de jouer un rôle primordial dans la prévention de l'échec scolaire à condition qu'on lui donne les moyens nécessaires et qu'on lui accorde l'écoute qu'elle mérite.

Penser, aujourd'hui, à engager la responsabilité des différents intervenants et, spécialement, les parents ne peut être que salutaire. Des organisations comme l'Otef (Organisation tunisienne de l'éducation et de la famille) ou celle de la Défense de l'élève ne peuvent être d'un véritable secours sans l'adoption d'une feuille de route et d'une coordination très étroite entre, au moins, trois départements ministériels. A savoir celui de l'éducation, celui de l'enseignement supérieur et celui de la formation professionnelle.

Manque de visibilité

La situation actuelle ne prévoit pas une issue claire. Le système de l'orientation scolaire a montré ses limites. C'est ce qui a poussé les experts qui ont participé à l'élaboration du projet de réforme à proposer des mesures pour pallier les lacunes existantes et proposer des passerelles entre les différentes formations. La création d'un Bac professionnel a, même, été lancée par les spécialistes.

Car la désaffection des élèves vis-à-vis de la formation professionnelle s'explique par le manque de visibilité concernant les opportunités offertes par cette filière. L'absence d'informations et de conseils adéquats ne sont pas pour encourager l'adhésion des élèves à des parcours professionnels. En outre, la prise en main des exclus du système scolaire n'est pas, encore, sur la bonne voie. Des efforts plus intenses sont attendus de la part des uns et des autres.