Tunisie: Péril en la Maison Tunisie

Considérée sous cet angle, la politique, sous nos cieux, n'échappe point à la règle. Ces derniers jours, M. Fadhel Abdelkéfi, ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, et des Finances par intérim, a donné le la. Réagissant à des interventions de députés au Parlement, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.

Il a tenu un discours réactif mais offensif. A l'en croire, c'est trop facile de camper les impolis à tout vent, et il pourrait aisément s'y adonner lui aussi.

Mais par-delà les réactions, si intempestives soient-elles, M. Fadhel Abdelkéfi a asséné des révélations pour le moins alarmantes. Si nous empruntons à tour de bras auprès du FMI, a-t-il dit, c'est bien pour pouvoir honorer les salaires d'août et de septembre. En d'autres termes, l'économie est maintenue à flot grâce aux prêts internationaux. Autrement, c'est la banqueroute.

En fait, c'est un secret de Polichinelle. La Tunisie évolue sur le fil du rasoir. Les indicateurs économiques sont au rouge. Le déficit budgétaire atteint des seuils faramineux, le bilan des balances commerciale et financière et des paiements est largement déficitaire. La masse salariale est très élevée par rapport au PIB. Elle caresse les 15%, alors que dans les pays émergents, elle est autour de 8,5%.

Et le PIB fait précisément du surplace. Il n'augmente guère, frôlant les 100 milliards de dinars. Augmenterait-il que les salaires pourraient sensiblement s'améliorer et qu'ils officieraient comme une source essentielle de la demande et de la relance des investissements. Parce que les investissements sont une modalité de la consommation productive et que le consumérisme est, sans contrepartie productive, pure perte.

M. Fadhel Abdelkéfi a tenu un discours réaliste, amèrement réaliste, même s'il paraît exagéré. Les Tunisiens, toutes classes sociales confondues, gagneraient à renouer avec les valeurs cardinales du travail et de la création soutenue de richesse. Et à partager favorablement les fruits de la croissance. Parce que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, sans exclusive, ni exclusion.

D'ailleurs, le dernier rapport du FMI concernant la Tunisie est particulièrement alarmiste. Même s'il est besoin de considérer toujours et en dernière instance les traitements de choc prônés ou imposés par le FMI avec une méfiance non déguisée.

Par-delà les petits détails et la petite histoire, les derniers échanges acrimonieux entre M. Fadhel Abdelkéfi, ministre, et les députés de l'opposition, impose de se regarder en face. Il y a bel et bien péril en la demeure de la Maison Tunisie. L'échec autant que la réussite sont l'apanage de tous. Il appartient à tous les Tunisiens, toutes instances confondues, de camper l'union sacrée face au péril qui s'impose à tous. Les calculs étriqués et de boutiquier ne sont guère de mise.

Entre les discours triomphalistes des uns et les postures alarmistes des autres, le Tunisien lambda n'y peut plus guère. Il désespère de cette classe politique. Mais il n'est guère exempt de responsabilité, à partir du moment où il pique volontiers dans le corporatisme et l'esprit de clocher.

Le sauvetage s'impose. Il est l'affaire de tous. Sans exception. Parce qu'un bateau qui coule, ça emporte tout le monde.