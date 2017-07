Cameroun: Eliminatoires Russie 2018 - Le cas Hugo Broos

Depuis la fin de la Coupe des confédérations Russie 2017, Hugo Broos, le sélectionneur national des Lions Indomptables n'est plus sous les feux de l'actualité, malgré la déculottée enregistrée par ses poulains au terme du premier tour.

Sans gêne aucune, « le bon Blanc » jouit, royalement, des vacances luxueuses dans sa Belgique natale. Perturbées qu'elles sont par l'épineux problème de l'organisation de la Can 2019, les autorités camerounaises en charge du football, que ce soit au ministère de tutelle ou à la Fédération camerounaise de football, ont d'abord mis Broos entre parenthèses. Pourtant, les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018 zone Afrique, vont bientôt reprendre droit de cité.

Dans le groupe B où sont logés les Super Eagle du Nigeria, les Fennecs d'Algérie, les Chipolopolo de Zambie et les Lions Indomptables du Cameroun, les hostilités commencent le 28 août prochain avec la très attendue confrontation Nigeria-Cameroun.

Un déplacement périlleux pour Hugo Broos et ses poulains qui s'échineront à tutoyer les Nigérians dans leur propre antre. C'est une équation difficile à résoudre, étant donné que le Nigeria est le leader incontesté du groupe avec six points sur six possibles à la faveur de ses deux victoires sur la Zambie 2-1 et l'Algérie 3-1. Après Nigeria-Cameroun du 28 août, cinq jours plus tard, précisément le 2 septembre, les deux sélections se retrouveront à Yaoundé pour le match retour. Un autre combat des titans.

Voilà deux matchs d'une extrême complexité que Broos devra encore gérer. Mais avec quels arguments et quelles armes? A la vérité, le technicien belge n'est plus l'homme des situations difficiles. On ne le dira jamais assez. Après la Can 2017, Hugo Broos n'a plus jamais convaincu personne ou presque. Tous les matchs livrés par les Lions avant la Coupe des confédérations étaient sujets à caution. La victoire étriquée des Lions 1-0 contre le Maroc, en éliminatoires de la Can 2019, était au forceps. Idem pour la victoire contre la Tunisie1-0 en amical. Toujours en amical contre la Guinée, la défaite concédée par les Camerounais 1-2, présageait déjà la pente asymptotique de l'équipe fanion.

La preuve. Quelques jours seulement après la déconvenue contre la Guinée, les poulains de Broos buvaient le calice jusqu'à la lie face à la sélection colombienne 4-0, un autre match amical cauchemardesque pour le Belge. Et la Coupe des confédérations est venue démontrer et confirmer ses limites.

Après le camouflet subi au terme de trois défaites consécutives, Broos a réussi à trouver un exutoire en jetant plutôt l'opprobre sur ses joueurs! Paradoxalement, à nôtre connaissance, Hugo Broos n'a reçu aucune demande d'explications écrite, aucune lettre d'observation, aucun blâme de la part de ses employeurs!

Si c'est un sélectionneur local qui avait les rênes de l'équipe et qui réalisait une telle performance calamiteuse, il serait passé, illico presto, à la guillotine.

En réalité si Hugo Broos était une personne de caractère et surtout imbue de son orgueil, il aurait dû lui même remettre son tablier. Hélas, l'homme court après « le blé ». Sa survie en dépend. Ne spéculons pas sur le sexe des anges, Broos ne peut pas qualifier les Lions pour la Coupe du monde Russie 2018. Et bizarrement, les décideurs le contemplent comme un excellent acteur de cinéma en train de monter ses scénarii.

Loin de nous d'entretenir une haine viscérale contre sa personne, il serait tout simplement logique qu'il ne soit plus dans la tanière, car sa présence est désormais un épiphénomène. Mais, malheureusement, « le Cameroun, c'est le Cameroun »...