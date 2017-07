Cameroun: Opération 11 millions d'inscrits - Jean Louis Bingna « Inscrivons nous en masse avant le 31 août sur les listes électorales. »

interview

C'est à Mexico, l'une des villes les plus peuplées du monde, capitale du Mexique que la rédaction de camer.be a posé ses valises cette semaine dans le but de rencontrer un Camerounais pas comme les autres. Très prolixe et bien connu dans cette région du monde à cause de ses activités.

Il s'appelle Jean Louis BINGNA Il est le représentant légal de CAFME (CASA DE LA FRANCOFONIA EN MEXICO). Il est également le président de l'Observatoire des Elections de la Diaspora Camerounaise. Entre deux rendez-vous, il a accepté de répondre à nos questions

Vous êtes considéré au Mexique comme un Camerounais grand rassembleur. Quel est votre secret ?

Mon secret , c'est que comme un grand conseiller, j'ai toujours regroupé non seulement la communauté camerounaise mais la communauté africaine et afro-américaine. Cet attribut a fait de moi une estime incroyable dans la société mexicaine. Mon estime dans ce grand pays ne se limite pas seulement à la communauté africaine mais aussi la société mexicaine.

L'observatoire des élections de la diaspora camerounaise dont vous êtes président est en pleine campagne pour les inscriptions sur les listes électorales du Cameroun. Où en êtes-vous ?

Je suis au four et moulin pour que l'inscription sur les listes électorales du Cameroun soit une réalité aussi bien à l'étranger qu'au Cameroun et que les camerounais aient la possibilité d'avoir une carte électorale. Nous savons tous qu'une carte électorale pour un citoyen est une arme pour exprimer sa volonté politique et de choisir les dirigeants qui peuvent assumer et défendre ses intérêts. Nous sommes en train de travailler durement afin que ceux des compatriotes qui ne sont pas inscrits dans le fichier Elecam des électeurs le fassent avant le 31 août prochain. Au niveau de la diaspora, le message de sensibilisation est le même. Inscrivons nous en masse avant le 31 août sur les listes électorales.

La mobilisation progresse. Il faudra souligner qu'avec la facilitation d'Elecam dans plusieurs pays, des journées spéciales d'inscription sur les listes électorales sont organisées. Vous êtes sans doute au courant du succès retentissant le 22 juillet dernier à Paris avec l'inscription massive des camerounais sur les listes électorales. L'opération doit se multiplier ces dernières semaines dans plusieurs pays étranger où nous existons.

Nous profitons pour inviter les compatriotes à prendre attache avec nous quelque soit leur pays de résidence pour une meilleure organisation de l'opération d'inscription massive sur les listes électorales

Contact: oedc@gmail.com

La fermeture des inscriptions sur les listes électorales camerounaises c'est le 31 août prochain.L'opération 11 millions d'électeurs que vous partagez a-t-elle un écho auprès de la diaspora camerounaise ?

Oui, un très grand écho, parce que les Camerounais de la diaspora ont une autre vision de la chose politique, ils savent qu'avoir une carte électorale c'est un moyen d'exprimer ou de choisir la personne ou les personnes qui peuvent défendre et protéger leurs intérêts dans la transparence et la démocratie.

Des Camerounais nous écrivent tous les jours et nous rencontrent aussi dans le cadre de cette opération. C'est une preuve que notre message de sensibilisation a un sens.

Quels sont les rapports que vous entretenez avec les autorités camerounaises compétentes en matière d'élections ?

Nous sommes constamment en contact directe avec les autorités compétentes en matière électorale au Cameroun. Au Mexique nous continuons à maintenir cette flamme entre les autorités camerounaises compétentes en matière d'élection au Cameroun et nous. A Paris, nos rapports avec Madame Akomdja Avom Vincelline sont à encourager. Cette responsable du point focal Elecam et chargée de la culture à l'ambassade du Cameroun reçoit toujours les membres de l'observatoire à chaque sollicitation. A Bruxelles nous avons interpellé les autorités locales compétentes en matière d'élection à l'ambassade du Cameroun. Nous attendons toujours leur réponse. Idem pour l'Allemagne.

Un dernier mot à l'intention de nos lecteurs ?

Oui, je crois que les différentes crises que nous avons en Afrique viennent des difficultés que les citoyens africains ne peuvent pas exprimer leurs vœux et leur choix, nous de la diaspora, connaissons des exemples des pays qui nous ont reçu et où nous avons acquis l'expérience en matière électorale. Alors, j'appelle tous les membres des différentes organisations de la diaspora à se joindre à cet acte citoyen qui nous permettra d'apporter à notre pays, pas un changement mais une contribution à l'émancipation et le développement du système électoral.