Maroc: SM le Roi préside à Tanger une réception à l'occasion de la Fête du Trône

Tanger — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, et en présence du Président de la République gabonaise, SEM. Ali Bongo Ondimba, a présidé, dimanche au Palais Marchane à Tanger, une réception à l'occasion du 18ème anniversaire de l'accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres.

Au début de cette cérémonie, Sa Majesté le Roi a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon.

Le Souverain a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs voeux à SM le Roi en cette heureuse occasion.

Ainsi, le Souverain a été salué par le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le premier-président de la Cour de Cassation, le Procureur général du Roi près cette Cour, le Président de la Cour Constitutionnelle, le Président de la Cour des Comptes, le président du Conseil économique, social et environnemental, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, le président du Conseil supérieur de l'Education de la Formation et de la Recherche scientifique, et le président du Conseil national des droits de l'Homme.

SM le Roi a également été salué par le médiateur du Royaume, la présidente de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, le président du Conseil de la Concurrence, le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, le Wali de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le président du Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Souverain a ensuite été salué par le Général de division, Inspecteur général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, le Général de Brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Sud), le Général de Brigade, Inspecteur des Forces Royales Air, le Général de Brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (Zone Nord), le Général de Brigade, Chef du troisième bureau, le Général de Brigade, Inspecteur de la Marine Royale, le Directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la Surveillance du territoire national, ainsi que par le Directeur général des Etudes et de la Documentation.

SM le Roi a aussi été salué par le doyen du corps diplomatique africain, ambassadeur de la République Centrafricaine, le doyen du corps diplomatique asiatique, Ambassadeur de la Malaisie, le doyen du corps diplomatique américain, Ambassadeur de la République du Chili, le vice-doyen du corps diplomatique arabe, Ambassadeur du Royaume du Bahreïn, ainsi que par le doyen du corps diplomatique européen, ambassadeur de la Fédération de Russie.

Le Souverain a également été salué par l'archevêque de Tanger, la présidente de l'Eglise évangélique au Maroc, le président de l'Eglise orthodoxe russe, et le Grand rabbin de Casablanca.

SM le Roi a ensuite été salué par M. Claude Jaffiol, président de l'académie nationale de médecine (France) qui a remis au Souverain la médaille d'Or de cette académie en reconnaissance des efforts de SM le Roi en matière de développement de l'enseignement de médecine et de promotion de la recherche dans ce domaine au Maroc comme en Afrique.

Le Souverain a aussi été salué par MM. Hamad Bakayoko, ministre d'Etat, ministre de la Défense de la république de Côte d'Ivoire, Ahmed Ahmed, président de la Confédération africaine de football (CAF), ancien secrétaire d'Etat au ministère des sports et ancien ministre de la pêche du Madagascar et Thierry Malbert, professeur des sciences de l'Education à l'Université de la Réunion et superviseur de l'exposition des photos de feu SM le Roi Mohammed V lors de son exil à Madagascar, qui a remis à SM le Roi un de ses ouvrages intitulé «l'Exil d'Abdelkrim El Khattabi à la Réunion 1926-1947».

Le Souverain a, à cette occasion, décoré plusieurs personnalités marocaines et étrangères de Wissams Royaux.

SM le Roi a ainsi décoré du Wissam «Al Kafaa Al Fikriya» M. Adnane Remmal, professeur et directeur de recherches à la faculté des sciences de l'Université Mohammed Ben Abdellah de Fès, lauréat du Prix du Public de l'inventeur européen de 2017 pour le développement d'une nouvelle méthode à base des huiles essentielles améliorant l'efficacité des antibiotiques.

Le Souverain a décoré du même Wissam M. Abdelouahed Ben-Ncer, anthropologue, professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine, un des superviseurs de l'équipe de recherche internationale ayant découvert des ossements d'Homosapiens datant de 300.000 ans à Jbel Irhoud au Maroc, ainsi que M. Jean Jacques Hublin, professeur et président d'un département de recherche à l'Institut Max Planck de Leipzig (Allemagne), un des coauteur de cette découverte.

SM le Roi a également décoré du Wissam Al Istihkak Al Wathani de 2ème classe l'élève Oussama Meftah qui, en dépit de son handicap, a pu poursuivre ses études et obtenir le diplôme de baccalauréat (lettres et sciences humaines) avec la mention «assez bien».