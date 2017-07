Tunisie: Nouveaux projets financés par la coopération italienne

Le 26 juillet, le bureau de l'Unops - Tunisie a lancé un nouveau projet pour la création de petites et moyennes entreprises dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Le projet, financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), a été présenté lors d'une réunion sous le patronage de la secrétaire d'Etat chargée de la Formation professionnelle et de l'Entrepreneuriat, Saida Ounissi.

Le projet «Création de micro-entreprises dans les gouvernorats de Médenine et Tataouine», géré par l'Unops, prévoit l'accompagnement et le renforcement des capacités personnelles et managériales de 100 jeunes, afin de créer au moins 40 entreprises et 280 emplois directs et indirects.

La création d'emplois est une priorité du gouvernement tunisien et un des axes de l'engagement de la Coopération italienne dans le pays, en particulier, dans des gouvernorats défavorisés comme Médenine et Tataouine, ayant enregistré des taux de chômage relativement élevés.

Petites entreprises

La représentante de l'Aics, Alessia Tribuiani, a souligné que ce projet s'insère dans la nouvelle démarche de la Coopération italienne visant le développement de l'inclusion financière, à travers la promotion de l'économie sociale et solidaire et la création d'instruments financiers innovants pour le développement de très petites et petites entreprises.

Mme Saida Ounissi a, quant à elle, décrit la nouvelle stratégie nationale de l'entrepreneuriat du ministère en rappelant que «la création d'emplois ne passe pas seulement à travers les grands groupes, mais aussi à travers les petites entreprises qui assurent la cohésion sociale dans les régions.» Elle a aussi insisté sur l'importance d'assurer que les nouveaux emplois créés soient permanents et durables afin d'apporter une stabilité sociale et une croissance à long terme.

La durabilité du projet a également été au cœur de l'intervention de la directrice de l'Unops, Maria-Carmen Colitti, qui a rappelé que le projet est un soutien aux efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD 8 et 9 sur le travail décent et l'innovation, mais aussi l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes.

En effet, dans le cadre de ce projet, au moins 50 % des jeunes appuyés pour la création d'entreprises seront des femmes.

Le but de l'atelier était aussi de tirer parti des réalisations, des connaissances générées et des leçons apprises des programmes et initiatives similaires menés dans la région, en matière d'appui à l'entrepreneuriat. Le débat, animé, a été stimulé grâce aux interventions des partenaires de l'Office du développement du Sud (ODS) et l'Aneti.