Tunisie: Aymen Boudabbous - «Un stage couronné de succès»

Au lieu de rentrer à Zarzis puis revenir de nouveau à la capitale, autrement dit parcourir 1.000 km, Maâmmar a préféré accorder au groupe deux jours de repos, sur place, puis entrer dans un deuxième stage qui sera axé surtout sur le volet tactique. Il se prolongera jusqu'au 7 août. Le programme comporte quatre matches amicaux. Le premier aura lieu le 31 juillet contre le ST. Les trois autres rencontres sont prévues pour les 3 , 5 et 7 août. La préparation a été bien entamée et le stage est jugé concluant, selon le staff technique. Loin de Zarzis, le groupe a bien travaillé, dans la paix, à raison de trois séances par jour. Plusieurs joueurs étrangers ont effectué des tests avec le groupe, mais ils n'ont pas été retenus parce qu'ils n'ont pas donné satisfaction. « Ils ne sont pas supérieurs aux nôtres à tous les niveaux. C'est pourquoi on ne les a pas gardés», nous a confié le préparateur physique Aymen Boudabbous.

