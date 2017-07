Tunisie: Nader Ghandri annonce son propre départ !

Le milieu défensif tunisien Zied Ziadi a signé un contrat de deux saisons avec le club bahreïni Al Moharrek, annonce la formation du Golfe sur Twitter. Ziadi, 26 ans, avait évolué avec le Club Africain (2010-2013), puis le CS Hammam-Lif (2013-2015), entrecoupé d'un court passage au CS Sfaxien avant de retourner au club banlieusard du Sud. Le plus populaire club du Bahreïn, Al Moharrek compte un prestigieux palmarès avec 33 titres de champion et 32 coupes. Au plan continental, il avait remporté la coupe asiatique en 2008 et atteint la finale de la coupe des coupes en 1991 et le championnat arabe des clubs champions en 1993.

C'est pour cela qu'il voudrait s'en aller dès cet été. Ghandri a précisé qu'il signera un contrat de trois saisons avec Anvers, promu en première division belge. Il a aussi remercié les dirigeants et les supporters clubistes pour les trois saisons passées : «Maintenant, il est temps pour moi de poursuivre ma carrière en Europe et montrer à tout le monde ce que m'a appris le Club Africain», a-t-il conclu.

