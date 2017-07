Congo-Brazzaville: Elections législatives - Scrutin agité dans trois circonscriptions de la capitale

A Ouenzé 2 et 3 et à Poto-Poto 1, le scrutin du deuxième tour des législatives 2017 s'est déroulé sous tension du fait que les partisans des candidats s'accusaient mutuellement d'avoir pratiqué la transhumance des électeurs et créé des bureaux parallèles de vote.

Aux environs de midi, une agitation avait été constatée dans la deuxième circonscription électorale de Ouenzé entre les partisans de Marien Ikama Ngouabi, candidat indépendant et Dominique Ondzé alias Doukaye, candidat du Parti congolais du travail (PCT). Les uns et les autres s'accusant d'avoir vu des listes additives « suspectes » dans certains bureaux de vote.

Le même scenario est vécu dans la troisième circonscription électorale de Ouenzé où le candidat indépendant, Adolphe Mbou Maba affrontait Romi Oyo (PCT). Leurs partisans sont aux prises au motif que des électeurs non-inscrits sur des listes électorales étaient autorisés à voter par des responsables des bureaux de vote. C'est ce qui a fait que des délégués ont créé une agitation qui était vite maîtrisée par les agents de l'ordre.

A Poto-Poto 1 dans le bureau de vote de l'Ecole du 15 août 1960, des coups de feu ont retenti pour disperser les partisans de Jean De Dieu Kourissa (PCT) et ceux de Rick Gerald Bokilo (indépendant).

Aux dernières nouvelles, on a appris que certains délégués du candidat indépendant se sont vu refuser l'accès dans des bureaux de vote et d'autres n'ont pas vu leurs noms sur les listes alors qu'ils étaient bel et bien délégués dans ces bureaux de vote lors du premier tour du scrutin, le 16 juillet dernier.