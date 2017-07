Congo-Brazzaville: Coopération - L'OMT disposée à assister le pays dans le développement du tourisme

C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT), le Dr Taleb Rifai, au terme des premières assises nationales du tourisme en République du Congo, qui se sont déroulées tout récemment à Brazzaville.

Les premières assises nationales du tourisme en République du Congo avaient pour objectif global de constituer un moment d'échanges et de discussions entre les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur et d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement durable du tourisme.

Ces assises, qui ont connu la participation du secrétaire général de l'OMT, le Dr Taleb Rifai, ont été l'occasion pour ce dernier de définir le tourisme et de décrire son importance dans le développement économique mondial et national. Le secrétaire général de l'OMT a rappelé la dimension du changement structurel du transport dans l'amélioration des performances touristiques. «C'est un secteur intégrateur, qui favorise le dialogue avec les communautés locales. Le continent africain doit jouer pleinement son rôle », a-t-il déclaré.

Le docteur Taleb Rifai a assuré les autorités congolaises de la disponibilité de l'OMT à assister le Congo dans le processus du développement durable du tourisme. Il a exprimé également sa gratitude au président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, pour avoir favorisé ces retrouvailles des acteurs du secteur pour discuter du développement du tourisme en Afrique en général et au Congo en particulier. Il l'a remercié aussi pour l'avoir invité à prendre part à cette rencontre. Le Dr Taleb Rifai a aussi remercié la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, pour la bienveillante attention qu'elle accorde à la coopération avec l'OMT. Il l'a encouragée pour ses nombreuses initiatives prises dans le cadre du développement de ce secteur au Congo et dans la sous-région d'Afrique centrale.

Notons que le tourisme contribue à hauteur de 3 à 4,5% dans le Produit intérieur brut (PIB) du Congo. Le ministère en charge de ce département a reçu mission du gouvernement de la République de pouvoir porter la participation du PIB congolais à 10%, à l'instar du PIB de l'économie mondiale.

L'organisation des récentes assises par le ministère du Tourisme et des loisirs, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), est une avancée significative ayant permis à la République du Congo d'entrer dans une nouvelle ère, celle du tourisme en marche.