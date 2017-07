Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Des électeurs en attente du dépouillement dès 11 heures à Madibou

Au Congo-Brazzaville, le deuxième tour des élections législatives et locales se tient ce dimanche… Plus »

Au niveau du troisième centre de vote situé dans l'enceinte du CEG de Mantsimou, le président du bureau de vote n°2, Isidore Missidimbanzi a expliqué : « Nous avons démarré à 7h00. Mais avant cela, nous nous sommes retrouvés avec les assesseurs pour la vérification du matériel. Jusque-là, nous n'avons pas d'incidents. On se conforme aux normes, en se référant à la circulaire de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Les électeurs viennent un à un, prennent le bulletin de vote, s'isolent, choisissent leur candidat et glissent le bulletin dans l'urne ».

Dans le premier centre de vote visité par notre équipe, situé dans l'enceinte de l'école primaire de Mafouta, l'un des chefs de bureau à laisser entendre que : « le centre a ouvert à 8hoo et le premier votant est passé à 8h07 minutes. Les électeurs viennent au compte-goutte et tout se passe très bien ».

