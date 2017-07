Congo-Brazzaville: Second tour des législatives 2017 - Les observateurs de l'UA présents dans les 47 circonscriptions

Selon un communiqué de presse rendu public le 30 juillet, la mission d'observation de l'Union africaine(UA), conduite par M. Diango Sissoko, a déployé ses observateurs dans les quarante-sept circonscriptions électorales concernées par le second tour du scrutin, sur l'ensemble du territoire national.

Forte de trente-cinq observateurs provenant de vingt pays d'Afrique, la mission s'est engagée à réaliser une observation honnête, indépendante, professionnelle et impartiale desdites élections, en insistant sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement des opérations.

La mission a promis de rencontrer les autorités politiques du Congo, les responsables des forces de défense et de sécurité, les institutions en charge des élections, les partis politiques, les médias, les responsables d'organisation de la société civile et les représentants de la communauté internationale présents au Congo. La mission interagira également avec les autres missions d'observation déployées sur le terrain.

La mission observera, selon le communiqué, le déroulement du second tour des législatives conformément aux dispositions pertinentes des instruments de l'UA régissant l'observation des élections, à savoir : la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance visant à renforcer les institutions et les processus électoraux en Afrique et à promouvoir la conduite d'élections équitables, libres et transparentes ; la déclaration de l'OUA/UA de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique ; les Directives de l'UA de 2002 pour les missions d'observation et de suivi des élections ; le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ainsi que le cadre légal national applicable à l'organisation des élections législatives et locales au Congo.

Notons que la mission d'observation du second tour des législatives est arrivée au Congo le 26 juillet et y séjournera jusqu'au 6 août. Ces observateurs proviennent des pays ci-après : Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, l'Ile Maurice, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie.