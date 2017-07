Congo-Brazzaville: FAC - Le chef d'état-major général en mission d'inspection dans le Pool

Au Congo-Brazzaville, le deuxième tour des élections législatives et locales se tient ce dimanche… Plus »

La visite du chef d'état-major général dans le Pool intervient au lendemain de la commémoration du 56ème anniversaire des FAC et de la gendarmerie nationale. Dans cette atmosphère festive qui laisse entrevoir la célébration du 57ème anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, le général Guy Blanchard Okoï a instruit la troupe pour que soit privilégié le soutien de l'homme, et que soit renforcée la cohésion.

Le général de division Guy Blanchard Okoï vient d'effectuer une descente dans les départements du Pool et de la Bouenza. L'enjeu de celle-ci était d'apporter un réconfort moral à la troupe déployée dans le théâtre opérationnel de Kinkala, Mindouli, Kinkembo et Loutété.

