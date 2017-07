Afrique Centrale: Zone Cémac - Des consultations sur le code minier communautaire

« La finalisation du code minier communautaire est très attendu comme un axe essentiel dans notre grand Programme de réforme économique et financière et monétaire en Afrique centrale en abrégé (PREF-Cémac) », a-t-il indiqué.

Saluant l'implication de la coopération allemande GIZ dans la réalisation et l'harmonisation de certaines politiques sectorielles, dont le Code minier communautaire, le directeur de cabinet du président de la Commission de la Cémac, Gregory Lionel Beyina, a insisté sur la solidarité et la mutualisation des efforts des Etats de la sous-région pour faire face à la morosité économique actuelle.

En effet, ce projet de texte, dont l'étude a été menée par le cabinet international EMW, harmonise: le cadre institutionnel et administratif ; le régime minier général ; le régime minier conventionnel; le régime d'exploitation minière artisanale ; le régime fiscal, douanier et de change applicable aux activités minières.

Le projet du Code minier communautaire de la Cémac a été présenté officiellement aux délégués des Etats membres et à la Commission , le 28 juillet dernier à Douala. Une étape cruciale reste avant son adoption. Le texte devrait être soumis à consultation au sein des six Etats membres de la communauté.

