Libye: Opération réparation

Les dirigeants basés dans l'Est de la Libye ont fait savoir jeudi que le consul et onze diplomates et agents du… Plus »

Ce qui est vrai, au début des bombardements sur la Libye qui amplifièrent la guerre civile et installèrent le chaos, des voix africaines autorisées avaient appelé en vain l'attention de ceux qui se félicitaient des performances de leurs avions de chasse dernier cri : vous allez provoquer la misère, fabriquer des monstres, défigurer la Libye et ses voisins et ne serez pas à l'abri des désordres qui en découleront. On n'a pas voulu les écouter. Revenons donc au bon sentiment et le monde s'en portera mieux, du moins au départ de la Libye.

Faut-il ne pas se féliciter de voir la France inciter les Libyens à conclure un engagement ferme pour la paix ? Faut-il s'essayer à distribuer les points en désignant les bons et les moins bons négociateurs ? Ce serait perdre du temps inutilement. Au regard des malheurs qui s'abattent sur leur pays, les Libyens ne désirent qu'une chose : guérir de la guerre une fois pour toutes. Ceci passe par le dialogue bien sûr, mais aussi par l'arrêt des ventes d'armes à des groupuscules incontrôlables qui s'en procurent sans doute hors d'Afrique ; ceci passe par le rejet de préjugés et la mise en commun de toutes les initiatives qui concourent à la fin de la crise.

