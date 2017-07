Maroc: Inauguration à Marrakech du premier hôpital privé

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de cet hôpital privé, Mohamed Said Belkadi, a indiqué que la réalisation de cette structure sanitaire, qui obéit aux standards internationaux, contribuera au renforcement de l'offre médicale et au développement du système sanitaire au niveau de la ville de Marrakech et des provinces voisines, ajoutant que cet hôpital fait partie du réseau de cliniques qui œuvre à développer les unités sanitaires modernes au Maroc.

Cette infrastructure comporte un département dédié à la chirurgie esthétique, la neurologie, l'obstétrique et la gynécologie, l'urologie et la dermatologie.

D'un coût estimé à 600 millions de dirhams (MDH), cette structure comprend 20 spécialités médicales et un département dédié à la chirurgie composé de 10 salles multidisciplinaires, notamment une salle dédiée aux urgences, une salle de surveillance post-opératoire, une unité centrale de stérilisation, une salle pour les maladies cardiovasculaires et une salle des scanners.

