Cameroun: Yaoundé - Les dames apostoliques au service de l'église

Le slogan de cette association religieuse catholique est de « prier, évangéliser et servir ».

Si vous les rencontrez aux alentours d'une église ou à l'intérieur un dimanche ou en semaine, en groupe, vêtues d'un petit « kaba » blanc tissu tergal léger, foulard blanc frappé de l'effigie de Marie, et parfois des chaussures blanches, ne vous posez plus des questions. Ce sont les "mamans" des prêtres, communément appelées les dames apostoliques. C'est une association d'apostolat pour les femmes, au service de l'église et de la société. Elles ont ainsi pour rôle, de s'occuper du linge sacré de l'église, de la propreté au niveau du presbytère.

En dehors de ces tâches ménagères, elles ont des activités religieuses obligatoires. Des activités qui témoignent de leur engagement dans l'église, et de leur dévotion au Christ. Parmi celles-ci, il existe des réunions hebdomadaires de prière au niveau de la paroisse, celles du groupe paroissial et des différents bureaux exécutifs. Mais aussi, des réunions de révision de vie, et d'organisation. Une journée de sortie ou d'accueil, un week-end spirituel par an et une fête annuelle de l'association.

Pour la plupart, elles sont âgées. Elles ont décidé de servir le Christ et de marcher à sa suite. Ce nom de dames apostoliques, tire ses origines du nouveau testament où, à l'instar de la Vierge Marie et des saintes femmes qui suivaient le seigneur et le servaient, se trouvait aussi des femmes pour l'accompagner. « Nous sommes des missionnaires », confie mère Marie Christine Ateba, la présidente des dames apostoliques de la basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolyé. Leur mission témoigne de leur slogan : prier, évangéliser et servir.