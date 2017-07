Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Henri Bouka insiste sur le rôle du député

Au cours d'une communication délivrée le 30 juillet, le président de la commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka, a rappelé le rôle du député qui se résume à voter les lois.

Sans la loi, a-t-il déclaré, la vie en commun, au sein d'une nation ou de l'Etat, serait invivable et intenable. « La règle, facteur d'ordre, de sécurité pour tous, de paix, de respect de l'autre, de développement tous azimuts, d'espoir et de progrès pour chacun et pour tous, c'est la loi, œuvre du député. C'est en effet le député qui vote les lois sur la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques », a-t-il indiqué.

C'est le député, a-t-il poursuivi, qui votent toutes les lois qui régissent la vie multiforme de l'Etat. C'est encore lui, insiste-t-il, qui, en notre nom, et pour notre compte, contrôle l'action des gouvernants.

Le président de la CNEI a appelé les électeurs à être plus motivés contrairement au premier tour du scrutin. « Au premier tour, nous ne nous sommes pas beaucoup déplacés pour aller faire le choix de nos députés dont la mission, en notre nom, et pour le bien de la nation tout entière, est de voter des lois », a souligné Henri Bouka.

Ainsi, il a expliqué que « se désintéresser de l'élection comme certains semblent le manifester, d'une élection à une autre, est une manière de se désintéresser de l'avenir du Congo, donc une manière de nous désintéresser de notre propre destin ».

Aux candidates et candidats, Henri Bouka a rappelé que les contestations électorales devraient se faire suivant les procédures légales de recours et non, a-t-il poursuivi, par les moyens déloyaux tels que la casse du matériel et l'agression du personnel électoral. « C'est pourquoi je vous exhorte, mesdames et messieurs les candidats, à faire que le civisme de chacun d'entre nous soit plus fort que certaines velléités et pulsions qui sont en nous », a dit le président de la CNEI.

Notons qu'il y a 47 circonscriptions électorales concernées pour le second tour soit 94 candidats restés en lice.