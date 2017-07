Congo-Kinshasa: L'Ambassade de la Chine au pays célèbre les 90 ans de la fondation de l'APL

« Dans le cadre de maintien de la paix en RDC, un contingent de génie militaire et une équipe médicale chinois travaillent à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu », a, à titre d'exemple, indiqué M.Wang qui en a profité pour souligner l'augmentation de l'épaisseur des échanges et le renforcement de liens de coopération entre la Chine et la RDC au cours de ces dernières années. Beaucoup de progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines, a-t-il encore ajouté. Avant d'émettre le vœu de voir la défense de la RDC être renforcée. Ce qui devrait selon lui, contribuer à réaliser la paix et la stabilité durables et globales

Si la discipline est la mère des armées, il n'est pas étonnant qu'il y ait bien d'autres qualités au sein de l'APL. Car pour l'ambassadeur Wang, les militaires de l'APL « sont toujours fidèles au peuple, très disciplinés, courageux, efficaces et prennent part active à l'édification du socialisme à la chinoise ». Les militaires chinois ne craignent ni difficultés ni dangers et ne ménagent aucun effort pour aller au premier front où le peuple a besoin, a assuré le chef de mission diplomatique chinoise en RDC.

« Depuis sa fondation, l'APL a surmonté des difficultés énormes et obtenu des succès éclatants, apportant une contribution remarquable à la fondation de la Nouvelle Chine », a fait savoir l'ambassadeur de Chine en RDC. Affirmant que l'APL assume désormais la responsabilité de résister aux invasions étrangères, de défendre la patrie, et d'assister au développement socio-économique.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.