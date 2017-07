Cameroun: Nous serons ce que nous aurons fait de notre passé, comment allons-nous gérer le lourd héritage de Paul Biya?

Il faudra aussi aider les camerounais à acquérir une culture nationale et l'école et les médias auront un rôle différent de celui qu'ils ont aujourd'hui. Nous serons ce que nous aurons fait de notre passé, comment allons-nous le gérer ?

Il me semble qu'une attention particulière devra être accordée à la problématique de l'unité nationale qui a tant souffert sous les deux premiers régimes, notamment dans la manipulation de l'histoire, la censure politique et l'intervention du politique dans le domaine l'enseignement.

Dans ce sens, le manuel d'histoire destiné aux écoles est essentiel car, avec les autres moyens d'éducation et d'(in)formation, il aidera à bâtir la conscience identitaire et contribuera à structurer la mémoire des futurs citoyens camerounais.

Ce régime long de 35 ans a provoqué un changement de paradigme d'un modèle social et culturel, imprégné d'un nationalisme extrême, à un modèle civique et politique d'un élitisme extrême qui valorise davantage les clans!, provoque de l'intolérance et un manque d'ouverture entre les communautés d'une même nation.

