Afrique: COSAFA U17 - La Zambie brise le rêve mauricien

Un coup de force de la Zambie dans les vingt dernières minutes de la finale a permis à cette dernière de remporter le championnat de la COSAFA U17 face à l'île Maurice (3-0) ce dimanche à Port-Louis.

Il a fallu 72 minutes pour les jeunes Chipolopolos pour débloquer pour la première fois de la partie le rideau du Club M junior grâce au capitaine zambien et homme du match, Prince Mumba. Secoué par ce premier but encaissé, la défense mauricienne a craqué puis a complètement coulé, et l'inhabituelle maladresse du gardien de but Jean Loïc Michel n'ayant pas aidé, Andrew Phiri puis Kingsley Hakwiya ont alourdi la marque respectivement aux 79e et 81e minutes. L'île Maurice aurait rêvé de soulever à domicile le trophée de la compétition, mais en face, la Zambie a été tout simplement plus forte, techniquement et physiquement.

Pourtant, la première période avait été assez équilibrée malgré une légère domination des Zambiens. Poussés par un public mauricien qui avait rempli les tribunes du Stade Saint François Xavier, les vaillants joueurs locaux ont contenu les attaques adverses. Mais la persévérance des Zambiens en seconde période et la fatigue du côté mauricien a influencé le cours du match, et au final, le score éloquent de 3 buts à 0 en faveur de la Zambie devrait paraître somme toute assez logique au regard des derniers instants de la rencontre.

La Zambie, avec le meilleur buteur du tournoi Martin Njobvu (6 buts), soulève ainsi pour la première fois de son histoire le trophée U17 de la COSAFA, succédant au palmarès à la Namibie. Le pays hôte, l'île Maurice, n'a pas démérité avec une seconde place inattendue et a également vu Yannick Aristide recevoir le titre de Meilleur joueur de la compétition. Le Malawi quant à lui, s'est satisfait de la médaille de bronze pour la seconde année consécutive.

Car durant le match de classement qui s'est tenu trois heures avant la finale, les jeunes Flames du Malawi ont pris le dessus sur les Bafana Bafana, en remportant la rencontre sur la marque de 2 buts à 1. Alex Tsamba a réussi un doublé pour les Malawites qui ont dans l'ensemble maîtrisé la rencontre. La réduction du score des Sud-africains par Junior Nare en seconde période aura été anecdotique.

Derrière le carré d'as, ont terminé, dans l'ordre, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe et Madagascar, les deux seules équipes à ne pas avoir marqué de points.