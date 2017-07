Sénégal: Elections législatives - La plateforme «Ettu Jamm» a déployé 60 observatrices

La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité «Ettu Jamm- Espace de paix», composée de plus de cinquante organisations féminines de la société civile, déroule depuis 2012, conformément à ses missions, ses activités d'observation, de veille et de médiation.

Au cours des élections Législatives de 2017, souligne un communiqué, la plateforme a déployé sur l'ensemble du territoire national 60 observatrices, 10 opérateurs et 20 journalistes formés sur les techniques d'observation et de monitoring électoral sensibles au genre et aux droits humains. A cet effet, la salle de veille «Ettu Jamm - Espace de paix» a pu recueillir à temps réel et analyser les informations provenant des différents centres de vote.

D'ailleurs, dans le sillage des élections, la plateforme tient une conférence de presse aujourd'hui, pour partager nos analyses suite à cette veille des Législatives.

Sous la présence effective de la Présidente d'honneur de la Plateforme, Bineta Diop, Envoyée Spéciale du bureau de la Commission de l'Union Africaine pour les Femmes, la Paix et la Sécurité, de la Présidente Nationale Penda Seck Diouf, des partenaires OnuFemmes, Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, UNFPA et des femmes médiatrices Panafricaines.