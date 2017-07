Cameroun: Naufragés du « Mundemba » - Les honneurs de la patrie

Ils leur ont été rendus ce 28 juillet à Douala au nom du chef de l'Etat par le MINDEF Joseph Beti Assomo, lors d'une cérémonie empreinte de gravité.

Sur l'air lent et déchirant de la marche funèbre, alors que percent les tonalités irréversibles de l'adieu, 11 cercueils sont installés sur la place des cérémonies, à la Base aérienne 201 de Douala. En cette fraîche matinée du 28 juillet 2017, le ciel est gris et les mines sont sombres. C'est le premier des deux jours de deuil national décrétés par le chef de l'Etat. En ce jour mémorable, la Nation honore de vaillants fils. Sous le regard de parents, amis et connaissances, saisis par l'émotion, écrasés par le chagrin.

« Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés... ». La formule, prononcée à plusieurs reprises par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, en rajoute à la gravité de l'instant. Sous les tentes, les hoquets, les pleurs et les gémissements montent d'un cran. A l'appel d'un nom, le cœur d'une veuve, d'un frère ou d'un ami saigne. Au bras de mères éplorées, des bébés, orphelins précoces baignant dans leur innocence, émettent de discrets babils, inconscients de tout ce qui se passe au sujet d'un père parti pour toujours, et qu'ils ne prendront jamais dans une étreinte... Joseph Beti Assomo poursuit le rituel jusqu'au bout, et s'incline devant chaque dépouille.

La médaille de la Croix de la Valeur militaire à l'ordre de l'Armée du Cameroun est décernée à titre posthume à neuf éléments des forces de défense, et sur les deux autres cercueils, le MINDEF épingle la médaille de Chevalier de l'Ordre du Mérite camerounais. Avant cette phase, des décorations ont été attribuées aux trois soldats secourus du naufrage du 16 juillet dernier, récipiendaires eux aussi de la Croix de la Valeur militaire à l'ordre de l'Armée. Deux d'entre eux, présents à la cérémonie, ont reçu la haute distinction des mains du MINDEF.

Le colonel Henri Belinga, commandant de la force Bir Côte, est revenu sur les circonstances du drame : parti de Limbe pour Bakassi, dans le cadre d'une mission logistique ce 16 juillet au petit matin, le « Mundemba » s'est retrouvé pris dans une mer agitée peu avant le cap Debunscha. Le bateau s'est déséquilibré, puis a coulé. Tous les passagers en cabine ont sombré avec le navire. Les trois survivants, qui étaient de garde, ont dû leur salut à des gilets de sauvetage et à un radeau. Ils seront secourus plus tard par une pirogue de passage.

Les recherches, qui ont permis de retrouver les 11 corps honorés vendredi, « se poursuivent intensivement », a déclaré le colonel Belinga, avant de présenter les états de service des disparus, leur parcours, leur situation de famille...

La cérémonie a également enregistré la lecture, par le préfet du Wouri, de la lettre de condoléances du chef de l'Etat aux familles. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est ensuite allé consoler les veuves et parents de ces héros morts en servant la patrie.