Cameroun: L'Extrême-Nord compatit

Le sujet alimentait les causettes dans tous les quartiers. Selon les échos qui nous sont parvenus des autres cinq départements de l'Extrême-Nord, c'est cette même atmosphère qui a régné. Certains fonctionnaires qui voulaient venir toucher leurs salaires ont tout simplement repoussé leur voyage pour cause de ce deuil. Dans la plupart des administrations, les prières ont été levées au Dieu Tout-Puissant afin que pareil drame n'ait plus lieu au Cameroun.

C'est comme si les populations de la ville de Maroua s'étaient passé le mot vendredi et samedi derniers. Que ce soient les hommes ou les femmes, beaucoup étaient de noir vêtus. Dans toutes les administrations publiques et privées, les drapeaux étaient en berne. Et pour cause, le naufrage du navire « Le Mundemba » survenu au large du lieu-dit Debunscha le 16 juillet 2017. Drame au cours duquel 34 compatriotes ont péri, les armes à la main.

Vendredi et samedi derniers, la vie était au ralenti dans tous les six départements de l'Extrême-Nord.

