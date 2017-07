Cameroun: Naufrage du Mundemba - Solidarité !

Comme un seul homme, la Nation camerounaise vient de saluer la mémoire des 34 victimes du navire des forces de défense et de sécurité « Le Mundemba » qui a chaviré le 16 juillet dernier au large du lieu-dit cap Debunscha, alors qu'il avait pris la mer pour une ravitaillement dans la presqu'île de Bakassi.

Les deux journées de deuil national décrétées les 28 et 29 juillet 2017 par le président de la République ont donné l'occasion à tous les Camerounais, sans discrimination, de saluer le souvenir de ces militaires et personnels civils du ministère de la Défense qui ont disparu lors de ce naufrage. Il y a donc d'abord eu les drapeaux mis en berne comme le prescrivait le décret du président de la République sur le territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger.

Il y a ensuite eu la mobilisation observée autour des familles des victimes à la Base aérienne 201 de Douala où le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a présidé, au nom du chef de l'Etat, l'hommage aux victimes. Partout à travers le pays, tous les Camerounais se sont sentis concernés par cette tragédie qui a plongé 34 familles dans l'émoi. Les journées du vendredi 28 et samedi 29 juillet 2017 ont, à la faveur du décret présidentiel, donné une nouvelle occasion de manifestation du lien qui unit l'armée camerounaise au reste de la Nation. De Yaoundé à Maroua, de Buea à Bertoua en passant par Kousseri, Idabato, Kolofata, Batouri, Bafoussam... on s'est senti touché par ce qui s'est produit le 16 juillet dernier au large de Debunscha.

Si les journées de vendredi et samedi n'étaient pas des journées fériées, l'on a observé dans certaines administrations publiques que certaines activités qui avaient un caractère festif ont soit été reportées, soit simplement annulées. L'une des plus en vue étant sans doute la remise des distinctions honorifiques aux personnels méritants des Services du Premier ministre au titre du 20 mai 2017. Pourtant programmée plusieurs jours à l'avance, celle-ci a été reportée à une date ultérieure. Des tournois de football qui, période de vacances scolaires oblige, auraient dû démarrer samedi dernier, ont été renvoyés.

Dans le privé, comme on l'indique dans certaines localités, certains commerces ont préféré fermer, par solidarité pour les familles. Certains compatriotes sont allés plus loin dans leur tenue vestimentaire de vendredi dernier. Celle-ci épousait le contour du deuil, en solidarité avec ces compatriotes disparus pour la patrie. Dans les églises, les temples et les mosquées, des prières ont été dites pour le repos des'âmes des victimes de cet accident tragique. Ainsi est le Cameroun, qui sait se souder et faire bloc face à l'épreuve.