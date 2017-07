Cameroun: Bertoua - La mémoire des victimes saluée

Le deuil observé vendredi et samedi derniers a permis aux populations de l'Est de porter un message d'encouragement aux soldats engagés sur les théâtres de guerre.

7h30 au 8e secteur militaire de Bertoua ce vendredi 28 juillet 2017. C'est l'heure du rassemblement des soldats. C'est aussi le premier jour du deuil national décrété par le président de la République en mémoire des victimes du naufrage du navire « Le Mundemba », survenu le 16 juillet dernier au large du cap Debunscha. Les troupes massées au poste de commandement observent une minute de silence en mémoire de leurs camarades décédés. L'atmosphère est plutôt morose. Le drapeau, l'un des symboles de l'Etat, est en berne.

Un peu plus tard, à 17h30, lorsqu'il s'agissait de faire descendre le drapeau, c'est le même scénario. Vendredi et samedi, la même ambiance a régné, empreinte de tristesse et de consternation. D'après le colonel Ongolo Jean Joachim, commandant le huitième secteur militaire de Bertoua, le même rituel a été observé dans les autres unités durant les deux jours de deuil national.

En fait, c'est toute la région de l'Est qui a porté le deuil les 28 et 29 juillet 2017. Auprès des civils, et notamment dans les services publics, les chefferies traditionnelles et les mairies, la mesure présidentielle a été strictement mise en exécution. Tout le monde compatit avec les familles des victimes. Ici et là, le drapeau national a été mis en berne.

Yves Bertrand Awounfac Alienou, préfet du Lom-et-Djerem, a assuré : «Nous sommes dans un département sensible où les forces de l'ordre abattent un travail remarquable. Nous avons pris des dispositions. Tous les sous-préfets ont été informés. Les différents ministres de culte (chrétiens, musulmans, animistes) ont organisé çà et là des séances de prières, de recueillement dans les églises, mosquées et autres lieux de culte en mémoire de nos compatriotes décédés ».