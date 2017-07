Cameroun: Compassion à Londres

À Frimley, quartier londonien, Nathalie Manga qui compte une connaissance parmi les victimes, a reçu la visite de ses amis samedi. « Ensemble, nous avons prié pour le repos éternel de l'âme des disparus. C'est une nouvelle éprouvante et je salue la décision du président de la République de faire célébrer leur mémoire par tous les Camerounais», souligne-t-elle. Ces moments de recueillement se sont prolongés sur les réseaux sociaux, où les Camerounais résidant à Londres notamment ont publié plusieurs messages de compassion et d'encouragements à l'endroit des familles éprouvées.

Le drame qui a fait 34 victimes le 16 juillet dernier au large de Debunscha, a été vécu à Londres, au Royaume-Uni, avec la même affliction qu'au Cameroun. Et le décret du chef de l'État faisant vendredi et samedi journées de deuil national, était l'occasion de s'incliner, même à distance, devant la mémoire de ces vaillants Camerounais tragiquement disparus. « Ma prière de ce vendredi matin a été consacrée aux victimes de ce naufrage. La décision du chef de l'État est venue nous rappeler que le drame concernait tous les Camerounais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ce sont des moments difficiles et émouvants pour toute la nation », s'exprime Gérard Mefire, Camerounais vivant à Londres.

Des Camerounais de la capitale du Royaume-Uni et de ses environs ont également observé des moments de recueillement vendredi et samedi.

