Kenya: Une bonne option

Les autorités kenyanes se donnent les moyens de garantir la transparence lors des élections générales du 8 août prochain. L'option qui se matérialise par la mise en place d'un nouveau dispositif technologique coule de source.

Elle permet notamment aux agents de la commission électorale d'assurer le décompte des voix et de présenter les résultats des scrutins sur des tablettes pourvues de dispositifs de contrôle.

Ce choix est si pertinent qu'il a été favorablement accueilli par les candidats aux différents scrutins. Cette option traduit davantage une avancée majeure dans le processus électoral kenyan. De nombreux observateurs estiment que cette avancée est susceptible de barrer la voie aux dérapages qui ont marqué les précédents scrutins. Lors des élections de 2013, de nombreuses défaillances techniques avaient semé le doute par rapport aux résultats. Les élections de 2007-2008 avaient connu des incidents plus graves.

Le conflit qui opposait les Kikuyus soutenant le président sortant, Mwaï Kibaki, aux Kalenjis, favorables à Raila Odinga, avait fait environ 1000 morts et plus de 600.000 déplacés. Jusqu'à ce jour, beaucoup de sinistrés n'ont pas pu retourner sur leurs terres et n'ont pas bénéficié des indemnisations pourtant promises par le gouvernement de coalition mis en place après ces violences. C'est le cas de plusieurs milliers d'habitants de Kuresi, une circonscription de la localité de Nakuru dans la vallée du Rift.

Non seulement les Kenyans sont convaincus que le nouveau dispositif technique garantit la transparence électorale, mais aussi et surtout, ils croient qu'il va départager les candidats à la présidentielle à savoir le président sortant, Uhuru Kenyatta, et l'ancien premier ministre Raila Odinga. Chacun des deux favoris du scrutin affirme pouvoir remporter la présidentielle dès le premier tour. Le chef de l'Etat a bâti sa stratégie de campagne autour de sa coalition politique dénommée le Jubilé. Tandis que le candidat de l'opposition est soutenu par le National super alliance (NASA).