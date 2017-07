Cameroun: Tournoi Semences olympiques - La 17e édition dans les starting-blocks

La meilleure équipe pouvant ainsi commencer le match proprement dit avec un but d'avance sur son adversaire. Les rencontres se joueront aux stades annexes omnisports n°1 et 2, ainsi qu'au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Odza.

« Nous nous battons depuis de nombreuses années pour faire vivre le football dans les plus petites catégories. Le football, c'est à la base qu'on le prépare. Cette année, nous avons fait venir de l'étranger un manager sportif pour nous ouvrir au monde », déclare-t-il. Autre innovation de cette édition, des matchs à trois mi-temps chez les plus petits. Outre les deux traditionnelles parties du match, une mi-temps sera réservée aux exercices techniques : contrôle de balle, tirs, etc.

Le comité d'organisation du 17e tournoi Semences olympiques a procédé la semaine dernière à Yaoundé, au tirage au sort des poules de la compétition. Une vingtaine d'équipes est attendue lors de ce tournoi prévu du 9 au 15 août prochain, dans les catégories cadets, minimes, poussins et benjamins. Des clubs étrangers (Gabon et Guinée Equatoriale) sont invités au rendez-vous, aux côtés des équipes locales. Occasion pour le promoteur, Pascal Atangana, de braquer des projecteurs sur le football jeunes, parent pauvre de la discipline selon lui.

