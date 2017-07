Mali: Crise malienne - Ménaka aux mains de l'ex-rébellion

Conformément à l'accord de paix, Ménaka est dirigée depuis mars dernier par Abdoul Wahab Ag Ahmed Mohamed, une des autorités intérimaires. En vertu des engagements des différentes parties, les cinq régions de l'Azawad (nord Mali), doivent être dirigées par des autorités intérimaires. En attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Mais, de nombreux groupes jihadistes liés à la nébuleuse terroriste al-Qaïda et actifs dans cette partie du Mali ne l'entendent pas de cette oreille. D'aucuns ayant fait des trafics de toutes sortes et des rapts un véritable fonds de commerce juteux ne sont pas prêts à admettre le retour de l'administration centrale de Bamako dans l'Azawad.

