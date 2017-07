Centrafrique: Stabilisation au pays - Des gendarmes camerounais en route

339 pandores en partance pour ce pays en crise ont été formés à la connaissance du système des Nations unies, à la tactique d'intervention, au maintien et au rétablissement de l'ordre.

Le secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, a présidé vendredi dernier à Awae, la cérémonie de clôture du stage de pré-déploiement de deux unités de police constituées de la gendarmerie en vue de leur participation au sein de la force onusienne en Centrafrique. Lancé le 5 juillet dernier au Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre (CPTMO), ce stage, le troisième du genre, a porté essentiellement sur la formation des cadres, la connaissance du Système des Nations unies, la topographie, les transmissions et la maîtrise, avec ou sans arme, de l'adversaire. Inspirée des standards onusiens, cette formation a également porté sur la tactique d'intervention, le secours opérationnel, la protection des hautes personnalités, ainsi que le maintien et le rétablissement de l'ordre. Il rentre dans le cadre de la mission de consolidation de la paix dans ce pays voisin et a pour objectif de doter la République centrafricaine de forces de police professionnelles.

Ce stage dont le but était de préparer les troupes affectées à la Mission intégrée multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) a été organisé en partenariat avec les Etats-Unis, dans le cadre du projet «International Police Peacekiping Operation Support» (IPPOS). Dix experts américains ont ainsi été associés à douze formateurs camerounais pour la mise à niveau de ces futurs casques bleus. Au nom du chef de l'Etat, chef suprême des armées, Jean-Baptiste Bokam a décerné à Donald Mc Keen et Michael Guyer, deux experts américains, des distinctions honorifiques dans l'Ordre du mérite camerounais, à titre exceptionnel. Le secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie qui a surtout insisté sur «la discipline, l'abnégation et la compétence au travail», a prévenu les 339 pandores quant aux comportements déviants de nature à ternir l'image de marque du contingent camerounais durant leur mission.