Congo-Kinshasa: Manifestations pacifiques prévues pour exiger les élections cette année

«Les organisations de la société civiles, les mouvements citoyens et syndicaux réunis autour du bureau de coordination de la société civile, vient de passer en revue la situation politique qui prévaut en RDC. Eu égard à l'organisation des élections présidentielles et législatives tant attendues par la population d'ici fin de l'année en court, conformément aux clauses l'accord de la Saint Sylvestre, au regard de l' inquiétude persistante, l'espoir de tout un peuple à savoir vivre la première alternance politique, pacifique semble s'effriter et tout cela au bénéfice de certaines personnalités politiques qui ont l'intention de s'éterniser au pouvoir », affirme-t-il.

Mais pour le regroupement des organisations de la société civile du Sud-Kivu et les mouvements citoyens, sociaux et syndicaux, rien ne peut annuler cette marche.

A Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu, il est prévu une marche avec comme point de chute la CENI pour remettre un mémorandum à cette institution d'appui à la démocratie et chargée d'organiser les élections.

Cette action est soutenue par quelques regroupements politiques et personnalités de l'opposition politique, notamment le Rassemblement de l'opposition dirigé par Felix Tshisekedi et Pierre Lumbi, la coordonnatrice du front pour le respect de la constitution, Eve Bazaiba, Vital Kamerhe de l'UNC ainsi que Moise Katumbi.

Les organisations de la société civile et les mouvements citoyens prévoient d'organiser ce lundi 31 juillet des manifestations pacifiques dans quelques grandes villes du pays notamment Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi pour réclamer la tenue des élections cette année.

