Afrique: Jeux de la Francophonie - Le pays termine à la 22e position

La RDC a terminé à la 22e place sur les 45 pays qui ont pris part aux VIIIe jeux de la Francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet à Abidjan en Côte d'ivoire. Le pays a remporté 3 médailles, dont une en or et deux en bronze.

La médaille en or a été remporté par le marathonien Makorobondo Salukombo. Il a couvert les 42 km 500 en 2 :27':54". Et les deux médailles en bronze ont été raflées en Lutte (Anyan Mabunga Menga) et Judo (Carole Imongo).

La première place est occupée par la France avec 49 médailles au total, 22 en or, 16 argent et 11 en bronze. Elle est suivie du Maroc avec 42 médailles, dont 13 or, 14 en argent et 15 en bronze. En troisième position on retrouve le Canada avec 36 médailles : 13 en or, 8 en argent et 15 en bronze.

En sport, la RDC s'est alignée dans 7 disciplines aussi (foot, cyclisme, tennis de table, lutte libre, athlétisme, judo et handisport). Le pays a également concouru en création numérique.

Pas de médaille en football

La RDC n'a pas remporté de médailles en football. Les Léopards de moins de 20 ans ont perdu face aux Aiglons du Mali, sur la note de 2-1, dimanche 30 juillet, en match de classement de cette compétition.

L'unique but de la RDC a été marqué à la 37ème minute par le capitaine Arsène Zola. Avec cette défaite les Congolais terminent à la 4ème position.

Le sélectionneur de la RDC, Eric Tshibasu, se réjouit du parcours de son équipe et affirme que c'est «une bonne expérience pour les Léopards qui n'ont pas eu beaucoup de temps de préparation.»

En finale, le Maroc a battu la Cote d'Ivoire, pays organisateur aux tirs au but, 7-6, après un nul de 1-1, dans le temps règlementaire.