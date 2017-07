Congo-Kinshasa: Tshopo - La société civile a marché pour exiger la publication du calendrier électoral

Les manifestants n'ont pas eu accès au siège local de la CENI. Une barrière des policiers y a été érigée. Et c'est devant la police que Me Elly Kayembe, point focal de CASC, a lu le mémorandum. Après cette lecture, la police a dispersé les manifestants. Certains ont été brutalisés mais aucun d'entre eux n'a été arrêté sauf quelques curieux dont un changeur de monnaie.

Le CASC réclame à tout prix la tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre de cette année 2017, conformément à l'accord du 31 décembre signé par la majorité et l'opposition sous l'épiscopat catholique congolais.

La marche pacifique du Collectif d'actions de la société civile (CASC) s'est déroulée lundi 31 juillet à Kisangani, dans la province de la Tshopo. Une soixantaine de jeunes, filles et garçons, de cette coalition de membres des mouvements citoyens dont Lucha et Filimbi se sont rendus au siège provincial de la CENI.

