Congo-Kinshasa: "L'Applicabilité du Droit international humanitaire... ". UCCM - Res Kibombolo obtient la mention grande distinction

Outre, la mission d'élaboration des normes, le droit a également mandat de réprimer tout celui qui se mettrait en marge de ces normes. Ainsi, propose-t-il la création d'un tribunal pénal international ad hoc en RDC en vue de juger les auteurs des crimes de génocide commises pendant ces conflits. Il a aussi suggéré l'établissement d'un mécanisme qui aura pour mission de former et d'informer des populations civiles, militaires, et policières sur les règles du droit international humanitaire. Après débat et délibération, les membres de jury ont accordé la mention "grande distinction" au récipiendaire. Reconnaissant, le colonel Res a remercié tous ceux qui, de près ou loin, ont contribué à sa réussite.

Il a subdivisé son travail en deux grandes parties. Le premier chapitre porte sur les considérations générales sur le concept du droit humanitaire. Et, le second chapitre traite de la mise en application du droit humanitaire. Dans son intervention, il a rappelé à l'opinion cette épineuse question des conflits armés récurrents en République démocratique du Congo. Il a, en outre, dénoncé les graves violations de droit humanitaire tout long de ces conflits armés.

Il a défendu vendredi 28 juillet dernier son mémoire pour l'obtention du titre de licence au département de Droit public international à l'UCCM. Son sujet a tablé sur "l'Applicabilité du Droit international humanitaire dans les conflits armées. Cas de la République Démocratique du Congo". Au passage, il a déploré la non-applicabilité des normes de Droit humanitaire dans les conflits armés dont son pays, la RDC, fait face. Ainsi, son intérêt est de former et informer la population Congolaise, civile ou militaire sur les normes qui régissent le Droit humanitaire dans les conflits armées.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.