Congo-Kinshasa: Fikin 2017 - Le bal est ouvert, "Kwilu Briques Sarl " en première ligne !

L'innovation, c'est aussi la première exposition à ces assises de l'entreprise "Kwilu Briques Sarl". En effet, Kwilu Briques est une entreprise de la Briqueterie industrielle opérationnelle au Congo, depuis le début de l'année 2017. Elle ambitionne de réintroduire les matériaux en terre cuite comme alternative de construction de qualité, grâce à son processus de combustion unique en Afrique. Elle utilise les déchets fibreux de la canne à sucre. Elle met à la disposition de la population Congolaise un matériau de construction 100℅ Congolais. Bio, plus fort que le bloc en ciment. Côte Christophe, l'un des représentants de cette grande société, invite le public Kinois à visiter leur stand au pavillon 10 pour plus d'éclairage.

Ses efforts (du Gouvernement), a-t-il souligné, consisteront d'abord à doter cette grande institution culturelle de la République démocratique du Congo des infrastructures d'appoint. Et, en plus, à relancer des activités de grande envergure. Outre le mot d'ouverture de la Foire édition 2017, le Ministre du travail a, en complicité avec les autres officiels, baptisé la revue de la Foire Internationale de Kinshasa. Il a, en outre, expliqué au public que la revue de la Fikin est un journal gratuit conçu justement pour expliquer à l'opinion, la quintessence de cette structure.

Car, le Gouvernement, dit-il, par le truchement du Ministère du Commerce extérieur compte redorer l'image de cette grande institution qui est destinée à vendre l'image culturelle et économique du pays. Après la cérémonie, Lambert Matuku et d'autres convives ont effectué une visite guidée de différents stands.

Le pavillon 10 de la Fikin a, à cette occasion, servi de cadre à la tenue de la cérémonie y afférente. Dans son speech, Lambert Matuku a reconnu l'ampleur de la crise économique que traverse le pays et a affirmé avec une attitude de regret qu'elle aura des répercutions sur les assises de la Fikin. Il a, par ailleurs, reconnu également la baisse de l'intérêt de l'opinion pour les activités relatives à la Foire Internationale de Kinshasa qui, jadis, ont fait rêver des générations. Cette absence d'intérêt, souligne-t-il, est liée notamment, à la descente aux enfers des infrastructures de ce cadre qui faisait la pluie et le beau temps. Il a, toutefois, tenu à rassurer.

C'est Lambert Matuku, Ministre d'Etat en charge du Travail et Prévoyance sociale, qui a lancé officiellement l'ouverture de la Foire Internationale de Kinshasa, édition 2017, en lieu et place de son collègue, le Ministre d'Etat au Commerce extérieur empêché.

