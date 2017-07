document

Le Mouvement pour le Renouveau, parti cher au Député National Clément Kanku Bukasa wa Tsbibuabua, croit encore à la tenue des élections d'ici décembre 2017 conformément à l'Accord politique signé le 31 décembre 2016 au Centre Interdiocésain.

C'est Me Lucien Ingole Isekemanga, Secrétaire Général de cette formation politique qui l'a déclaré devant les membres et Cadres de ce parti politique, samedi 29 Juillet, en son siège situé dans la commune de Lingwala. Le MR exige également de la Commission Electorale Nationale Indépendante, la publication du calendrier électoral en vue de la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales. Mais aussi, de démarrer immédiatement le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'espace Kasaïen où l'insécurité n'est plus justifiable. Par ailleurs, le MR réitère son attachement indéfectible à son Président et Autorité Morale, l'Honorable Clément Kanku, accusé de commanditaire dans les massacres perpétrés au Grand Kasaï. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du MR.

Déclaration politique du Mouvement pour le Renouveau MR en sigle face à la situation politique de l'heure

Le 24 septembre 2016 déjà, le Mouvement pour le Renouveau MR en sigle, avait par la voix de son Président National et Autorité Morale, l'Honorable Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, présenté son plan de sortie de crise politique en RDC. A cette occasion, le MR avait sonné un cri d'alarme pour dire à l'opinion tant nationale qu'internationale que la RDC était à la croisée des chemins avec le processus électoral qui se trouvait dans l'impasse. Dans le plan susmentionné, dont copie pour information a été réservée à la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO en sigle, le MR avait, en son point de presse (1), proposé les pourparlers directs entre les protagonistes de la crise à savoir, le Président de la République Joseph Kabila et Feu Président National de l'UDPS, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme.

Le MR a privilégié le dialogue comme mode de résolution de conflit. Il ne s'agit pas de dialogue pour justifier des artifices qui consistent à ne pas organiser les élections mais, plutôt des dialogues tels que ceux qui se sont passés à la cité de l'Union Africaine et au Centre Interdiocésain de Kinshasa.

Voilà pourquoi :

Le MR n'accède pas à l'idée d'un quelconque troisième dialogue, l'impasse sur les élections ayant trouvé la solution avec l'accord politique global et inclusif du Centre Interdiocésain de Kinshasa, du 31 décembre 2016 dit accord de la Saint sylvestre qui souffre d'application à ce jour ;

Le MR exige de la CENI la publication du calendrier électoral, en vue de la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales avant le 31 décembre et affirme que cela est possible.

Le MR demande à la CENI de démarrer immédiatement le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'espace du Kasaï ou le prétexte de l'insécurité n'est plus justifiable.

Le MR exhorte le peuple congolais à s'enrôler massivement afin d'atteindre l'objectif de l'alternance après le 31 décembre 2017 ;

Le MR reste convaincu que la solution à la prétendue crise politique actuelle reste le respect par toutes les parties prenantes de l'Accord de la Saint sylvestre et son application intégrale ;

Le MR salue la désignation par les Nations Unies de 3 experts pour enquêter sur les présumés massacres du Kasaï, afin que les vrais auteurs de ces massacres soient connues et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.

Le MR soutient la démarche pathétique de Maman Marthe épouse du défunt Président National de l'UDPS, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba et exhorte le Gouvernement de la République Démocratique du Congo de faciliter le retour de la dépouille mortelle de ce digne fils du pays, pour qu'il soit enterré avec honneur et dignité au pays de ses ancêtres

Enfin, le MR réitère son attachement indéfectible à son Président National et Autorité Morale Honorable Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua.

Je vous remercie

Fait à Kinshasa, le 29/07/2017

Me Ingole Isekemanga

Secrétaire Général