Burkina Faso: Appui à la scolarisation, la CARFO offre 500 bourses aux orphelins

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) a organisé, le vendredi 28 juillet 2017, à Ouagadougou, une cérémonie de remise de 500 bourses aux orphelins de ses pensionnées.

Plus de 500 orphelins étaient à l'honneur à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), le vendredi 28 juillet 2017 à Ouagadougou. Pour la dixième fois consécutive, la CARFO a décidé de voler au secours des orphelins avec l'appui financier de ses partenaires, en leur octroyant des bourses scolaires dans le but de les soutenir et de les accompagner dans leurs études et formations. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément Sawadogo, a remercié la CARFO et ses partenaires financiers pour la régularité de cet événement. Il a encouragé les boursiers à doubler d'efforts pour ne pas décourager les donateurs. « Il est intolérable qu'après avoir servi l'Etat leur vie durant, les agents publics à la retraite décédés laissent derrière eux, des familles complètement diminues dans l'impossibilité absolue de se construire un avenir rassurant », a-t-il indiqué.

De ce fait, Clément Sawadogo, a souligné qu'en intégrant ces 38 jeunes garçons dans les contingents des 500 jeunes enfants qui bénéficient de la bourse, la CARFO a fait sien, le cri de détresse de ces valeureuses femmes qui, malgré la précarité dans laquelle elles vivent au quotidien, font tout ce qu'est en leur pouvoir afin d'ouvrir les portes de l'avenir à leurs progénitures. La directrice générale de la CARFO, Eveline Yaméogo, n'a pas dit pas le contraire. Selon ses dires, depuis 2008, l'effectif des orphelins qui bénéficient de la bourse est allé croissant, passant de 100 en 2008 à 500 depuis 2014 avec un effectif cumulé de 2817 boursiers. Dans le même ordre d'idées, elle a souligné que la valeur totale des fonds mobilisés au profit des 2817 orphelins est estimée à 283,55 millions de F CFA, a-t-elle confié. « C'est pourquoi, depuis 2008, nous nous battons pour les plus fragiles que sont les orphelins», a-t-elle laissé entendre. Se référant aux résultats de l'année académique 2016-2017, elle a annoncé que les taux de réussite au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) est de 39,68% et au baccalauréat 67,14%.

Quant à la représentante des bénéficiaires, Koutou Binta Ouédraogo, elle n'a cessé de remercier les donateurs. « Nous sommes de nouveau soulagés grâce au soutien inconditionnel de la CARFO et de ses partenaires pour la prise en charge des scolarités des enfants », a-t-elle affirmé. « Vous êtes une femme enthousiaste, une mère sensible à la situation des enfants déshérités », a-t-elle dit à la DG de la CARFO. Elle lui a témoigné la gratitude des mères et tutrices des orphelins pour avoir eu des bourses, organisé des activités récréatives, des rencontres d'échanges et conseils en leur faveur. En plus des bourses, les jeunes filles ont eu chacune un sac de 50 Kg de riz.